8th Pay Commission: आयोग ने मेमोरेंडम जमा करने की डेडलाइन बढ़ाई, फिटमेंट फैक्टर से समझिए कैसे तय हो सकता है वेतन

8th Pay Commission New Update: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। आयोग ने मेमोरेंडम जमा करने की अंतिम तारीख 15 जून 2026 तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही कोलकाता और भुवनेश्वर में नई परामर्श बैठकों का कार्यक्रम भी जारी किया गया है। वेतन वृद्धि, फिटमेंट फैक्टर, पेंशन और भत्तों को लेकर कर्मचारी संगठनों की मांगों पर चर्चा जारी है। फिलहाल 8वें वेतन आयोग ने कोई अंतिम सिफारिश नहीं दी है। आयोग देशभर में कर्मचारियों और पेंशनर्स से सुझाव जुटा रहा है।