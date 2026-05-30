AI के खर्चे से कंपनियों के छूट रहे पसीने, प्रोडक्टिविटी की बजाय साफ हो रही कमाई, अब ले रहीं यू-टर्न

Uber, Microsoft, Commonwealth Bank of Australia, GitHub, Cursor, Klarna और Duolingo जैसी कई वैश्विक कंपनियों ने एआई खर्च को लेकर अपनी रणनीति में बदलाव किया है। कहीं कीमतों के प्लान बदले गए हैं, कहीं उपयोग सीमित किया गया है और कहीं लागत बचाने के लिए अलग रास्ते अपनाए गए हैं। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की एक रिपोर्ट ने भी चिंता को बढ़ा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल एआई कंपनियों के लिए बचत से ज्यादा खर्च पैदा कर रहा है। अनुमान है कि 2029 तक दुनिया भर में AI पर पूंजीगत निवेश 4.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। इसमें से करीब 2.6 ट्रिलियन डॉलर सिर्फ हार्डवेयर पर खर्च होंगे।