AI के रेस में भारतीय युवा आगे, अमेरिका पीछे छूटा, इंटरनेट का नया दौर

Internet Revolution in India: डिजिटल दुनिया की रेस में भारत अब केवल भाग नहीं रहा, बल्कि दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। 'इंटरनेट इन इंडिया' की रिपोर्ट और अमेरिका के 'प्यू रिसर्च सेंटर' (Pew Research Center) के आंकड़े आकलन करने पर भारत की अलग तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है। आज की तारीख में भारत में इंटरनेट यूजर्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। अकेले हमारे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले यूजर्स की संख्या अमेरिका की कुल इंटरनेट आबादी से लगभग दोगुनी है। लेकिन अमेरिका आज भी AI पर भरोसा के मामले पीछे है।