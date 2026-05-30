FD Interest Rate: एफडी पर मिल रहा 7.25% तक का ब्याज, निवेश करने से पहले टैक्स के भी जान लें नियम

FD में निवेश किए गए मूलधन पर कोई ब्याज नहीं लगता, केवल उस पर मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में आता है। ब्याज से मिलने वाली राशि को आपकी कुल आय में गिना जाता है। इसलिए इस पर आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से आयकर चुकाना पड़ता है। वहीं, अगर एक वित्त वर्ष में किसी बैंक से मिलने वाला एफडी ब्याज तय सीमा से अधिक हो जाती है, तो बैंक 10 फीसदी की दर से TDS (Tax Deducted at Source) भी काट सकता है। हालांकि, यदि आपकी कुल आय टैक्स के दायरे में नहीं आती है, तो आप बैंक में फॉर्म 15G या 15H जमा करके TDS कटने से बच सकते हैं।