Rajasthan Road Safety: राजस्थान में AI मॉडल की एंट्री, अब सड़कों की हाईटेक मैपिंग, खराब निर्माण पर तुरंत होगी कार्रवाई

अब तक देखने में आता था कि निर्माण कार्य करने के बाद कार्यदायी संस्थाएं गायब हो जाती थीं और सड़कें एक-दो साल में ही खराब हो जाती थीं। ऐसे में जनता को परेशानी उठानी पड़ती थी और विभागों के पास यह जानकारी भी नहीं होती थी कि निर्माण किस एजेंसी ने किया था। एआइ आधारित डिजिटल मैपिंग के लागू होने के बाद एक क्लिक पर यह पता लगाया जा सकेगा कि सड़क या नाले का निर्माण किसने किया और उसकी मरम्मत की जिम्मेदारी किसकी है।