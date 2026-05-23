31 मई तक और होगी समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद

एफसीआई की ओर से अलवर, खैरथल-तिजारा, डीग, भरतपुर, करौली और धौलपुर जिलों में बनाए गए 33 खरीद केंद्रों पर अब तक 73 हजार 682 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। यह खरीद पिछले साल की तुलना में काफी कम मानी जा रही है। वहीं, अलवर जिले में इस बार एक लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक जिले के केवल आठ केंद्रों पर 18 हजार 216 मीट्रिक टन गेहूं की ही खरीद हो सकी है। इसमें अकेले अलवर शहर केंद्र पर 5472 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया।“एक बीघा नियम” बना किसानों की परेशानीइस बार विभाग ने समर्थन मूल्य खरीद को ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ते हुए किसानों की भूमि रिकॉर्ड के आधार पर खरीद सीमा तय कर दी। एक बीघा जमीन पर अधिकतम करीब 10 क्विंटल गेहूं बेचने की अनुमति दी गई है। पहले कई वर्षों तक किसान बिना जमीन रिकॉर्ड की सीमा के भी एफसीआई केंद्रों पर गेहूं बेचते रहे, लेकिन इस बार लागू व्यवस्था से बड़े किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही है। किसानों का कहना है कि वास्तविक उत्पादन अधिक होने के बावजूद वे पूरी उपज समर्थन मूल्य पर नहीं बेच पा रहे।