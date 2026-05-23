राजस्थान के खिलाड़ी की हरियाणा में पीट-पीटकर हत्या, लव अफेयर के चलते बंधक बनाकर 3 दिन तक टॉर्चर

17 मई की सुबह मोनू यह कहकर घर से निकला कि वह पुलिस जांच में शामिल होने फरीदाबाद जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि वहां पहुंचते ही लड़की के परिजनों ने उसे रास्ते से उठा लिया। इसके बाद उसे खेतों के बीच बने एक मकान और ट्यूबवेल पर बंधक बनाकर रखा गया। आरोप है कि मोनू को लगातार तीन दिन तक लाठी और डंडों से पीटा और आरोपियों ने उसे घर के बाहर फेंक दिया। पुलिस ने 20 मई को परिजनों को सूचना दी कि मोनू घायल है और उसे उपचार के लिए अस्पताल लेकर जा रहे हैं। सूचना मिलते ही मोनू के घरवाले भी मौके पर पहुंच गए। लेकिन, फरीदाबाद के अस्पताल में भर्ती मोनू की 22 मई को मौत हो गई।