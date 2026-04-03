Jaipur Ring Road: जयपुर में बनने वाले नए रिंग रोड पर बड़ा अपडेट, NHAI से छिन सकता है प्रोजेक्ट, जानें क्यों

घोषणा के एक साल बाद भी परियोजना में अपेक्षित गति नहीं आई है, जबकि शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव और प्रदूषण को देखते हुए उत्तरी रिंग रोड का निर्माण जरूरी हो गया है। अभी भारी वाहन अजमेर, दिल्ली और आगरा रोड के बीच शहर के भीतर से गुजरते हैं, जिससे जाम की स्थिति बनी रहती है। सूत्रों की मानें तो इस प्रोजेक्ट को धरातल पर लाने के लिए पीपीपी मॉडल से पूरा करने का सुझाव भी दिया गया है। जिसमें निर्माण का खर्च निजी कंपनी उठाएगी और भूमि उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी जेडीए की होगी। टोल से भविष्य में नियमित आय भी संभव बताई गई है।