Rajasthan Weather: राजस्थान के 30 से ज्यादा जिलों में 2 दिन आंधी-बारिश का अलर्ट, कई जगह ओले गिरने की संभावना

मौसम विभाग ने 4 अप्रेल को भी 30 से ज्यादा जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है। अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, ब्यावर, भरतपुर, ​भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डीग, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूम्बर, सीकर, उदयपुर, बीकानेर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़, नागौर और श्रीगंगानगर में मेघगर्जन और वज्रपात के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं, 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। इसके अलावा कोटा, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, दौसा और बूंदी में बारिश के ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।