जयपुरः फिर काल बनी रफ्तार, नए आशियाने के लिए सरिया ला रहे दो भाईयों और साथी को डंपर ने रौंदा

Jaipur Accident News: राजधानी का दौलतपुरा और हरमाड़ा इलाका एक बार फिर तेज रफ्तार के खूनी तांडव से दहल उठा है। कुछ महीनों पहले एक शराबी ट्रोला चालक के आतंक की यादें अभी धुंधली भी नहीं पड़ी थीं कि देर रात फिर एक बेकाबू डंपर ने मौत का तांडव मचा दिया। हरमाड़ा थाना क्षेत्र में दौलतपुरा पुलिया के पास देर रात करीब डेढ़ बजे एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार तीन युवकों को बेरहमी से रौंद दिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि दो युवकों के प्राण मौके पर ही पखेरू उड़ गए, जबकि उनका तीसरा साथी जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जंग लड़ रहा है। हादसे के बाद डंपर चालक सड़क पर मौत का मंजर छोड़कर वाहन सहित भाग निकला और कुछ दूरी पर डंपर लावारिस खड़ा कर फरार हो गया।