जयपुर सड़क हादसा: डिवाइडर से बचाने के चक्कर में पलटी तेज रफ्तार कार बेकरी में जा घुसी, होटल संचालक की मौत

रविवार रात करीब 12:15 बजे वह अपने चार दोस्तों के साथ कार से 200 फीट बायपास जा रहे थे। इसी दौरान डिवाइडर से बचाने के प्रयास में तेज रफ्तार कार का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गई। गंभीर हालत में सुरेंद्र सिंह और ड्राइवर अशोक बिश्नोई (निवासी जोधपुर) को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने सुरेंद्र को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजन को सौंप दिया, जिसे लेकर वे पलसाना रवाना हो गए। वहीं, घायल अशोक को प्राथमिक उपचार के बाद सोमवार को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया।