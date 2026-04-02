राजस्थान में दौसा-गंगापुर रेल लाइन पर दौड़ा इलेक्ट्रिक इंजन, जल्द शुरू होंगी इलेक्ट्रिक ट्रेनें; मिलेगा बड़ा फायदा

Dausa News: लालसोट। उत्तर पश्चिम रेलवे के दौसा-गंगापुर सिटी रेल सेक्शन पर कुछ ही महीनों बाद इलेक्ट्रिक इंजन से यात्री गाड़ियों और मालगाड़ियों का संचालन शुरू होने जा रहा है। मंगलवार रात्रि को रेलवे अधिकारियों ने दौसा-गंगापुर सिटी रेलवे ट्रैक पर लालसोट से गंगापुर सिटी के बीच इलेक्ट्रिक लोको का सफल ट्रायल किया। करीब दो माह पूर्व दौसा से सलेमपुरा के बीच भी ऐसा ही ट्रायल हो चुका है।