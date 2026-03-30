Good News: जयपुर जंक्शन पर नया रास्ता तैयार, फुट ओवरब्रिज से जुड़ी सेकंड एंट्री, अब नहीं लगाना पड़ेगा 2KM का चक्कर

जयपुर. गांधीनगर स्टेशन से दिल्ली व जोधपुर की ओर से सफर करने वाले रेल यात्रियों के खुशखबर है। रविवार से जोधपुर से दिल्ली कैंट के बीच दौड़ने वाली वंदेभारत ट्रेन का गांधीनगर स्टेशन पर ठहराव शुरू हो गया है। इस संबंध में जयपुर रेल मंडल की सीनियर डीसीएम पूजा मित्तल ने बताया कि जोधपुर से दिल्ली कैंट के बीच सप्ताह में छह दिन संचालित होने वाली वंदेभारत ट्रेन आवाजाही के दौरान गांधीनगर स्टेशन पर दो-दो मिनट का ठहराव करेगी। रविवार को जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा, मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ ने इसे गांधीनगर स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।