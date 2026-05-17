Crop Insurance: राजस्थान में अतिवृष्टि से खराब फसलों पर मिला क्लेम, 51,000 से ज्यादा किसानों के खातों में पहुंची राशि

PM Fasal Bima Yojana: जयपुर. राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए बड़ी राहत साबित हुई है। खरीफ-2025 सीजन में अतिवृष्टि से प्रभावित फसलों के नुकसान पर जिले के किसानों को 47 करोड़ 33 लाख रुपये की रिकॉर्ड दावा राशि स्वीकृत की गई है। जिला प्रशासन और कृषि विभाग की सक्रिय मॉनिटरिंग के चलते 51 हजार से अधिक किसानों को इस योजना का सीधा लाभ मिला है।