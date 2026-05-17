पत्नी की उम्र 18 साल से ऊपर तो पति पर नहीं बनता बलात्कार का मामला : राजस्थान हाईकोर्ट

विवाह जयपुर में हुआ और आयु करीब 19 वर्ष थी। मार्च 2021 में विवाह का पंजीयन हो गया। बाद में युवक पत्नी को साथ रहने का निर्देश देने की गुहार लेकर पारिवारिक न्यायालय पहुंचा, जबकि युवती ने विवाह विच्छेद के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया। राहत नहीं मिलने पर दोनों पक्ष हाईकोर्ट पहुंचे। इसी बीच युवती ने बलात्कार का मामला दर्ज कराया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा कि लगता है विवाह सहमति से हुआ, लेकिन बाद में मन बदलने पर पीड़िता ने बलात्कार का केस दर्ज करवा दिया। कोर्ट ने परिस्थितियों के आधार पर एफआइआर रद्द करते हुए कहा कि बलात्कार का मामला नहीं बनता।