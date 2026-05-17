Agriculture News: राजस्थान के 2.60 लाख किसानों को मिलेगा अनुदानित बीज, 135 करोड़ की योजना मंजूर

Subsidy Seed Scheme: जयपुर. राजस्थान सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और राज्य को दालों एवं खाद्य तेलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल-तिलहन एवं दलहन योजना के तहत 135 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का लाभ प्रदेश के करीब 2 लाख 60 हजार किसानों को मिलेगा।

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने बताया कि योजना के तहत किसानों को मूंग, उड़द, अरहर, सोयाबीन, सरसों, तिल और अरंडी जैसी प्रमुख दलहनी एवं तिलहनी फसलों के प्रमाणित और गुणवत्तापूर्ण बीज निःशुल्क अथवा अनुदानित दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य किसानों को उन्नत बीज देकर उत्पादन बढ़ाना और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है।