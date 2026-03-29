Rajasthan: राजस्थान में नए सत्र की तैयारियों के बीच शिक्षा विभाग की बड़ी चूक आई सामने, असमंजस में ये स्टूडेंट्स

एक संस्था प्रधान ने बताया कि उनके स्कूल में 5 छात्र पूरक परीक्षा के लिए पात्र हैं, लेकिन विभागीय निर्देशों के अभाव में कोई तैयारी नहीं हो पा रही है। इसका अगले शैक्षणिक सत्र पर भी प्रभाव पड़ने की आशंका है। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि एक अप्रेल से सत्र शुरू करने की जल्दबाजी में विभाग ने वार्षिक परीक्षाओं और नए सत्र की व्यवस्थाओं पर तो ध्यान दिया, लेकिन पूरक परीक्षा के कार्यक्रम को नजरअंदाज कर दिया। सामान्यतः परिणाम घोषित होने के कुछ ही दिनों के भीतर पूरक परीक्षा की तिथियां जारी कर दी जाती हैं, ताकि विद्यार्थी समय रहते बैक पेपर क्लियर कर सकें।