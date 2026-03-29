जयपुर में बीच सड़क दबंगई करने वाली लड़की का नया वीडियो आया सामने, बोली- मैं गुस्से में थी

पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) राजर्षि राज के अनुसार यह घटना सोडाला थाना क्षेत्र में 22 गोदाम पुलिया के पास राममंदिर के सामने हुई थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि 23 मार्च को सड़क पर एक बाइक, स्कूटी और रैपिडो बाइक के बीच हल्की टक्कर हो गई थी। इस हादसे में युवती को मामूली चोट लग गई और उसके कपड़े भी फट गए। इसके बाद वह काफी गुस्से में आ गई और मौके पर मौजूद बाइक चालक से 1700 रुपये देने की मांग करने लगी।