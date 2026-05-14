NEET Paper Leak: आरोपी की BJP नेताओं संग तस्वीरें वायरल, कांग्रेस ने सोशल मीडिया प र कसे तंज, लगाए ये गंभीर आरोप

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि वर्ष 2024 में भी नीट पेपरलीक हुआ। 2025 में भी सवाल उठे और अब 2026 में फिर वही पेपरलीक। सबूत सामने आने के बाद भी भाजपा सरकार ने एफआइआर दर्ज नहीं की, क्योंकि पेपरलीक के आरोपी स्वयं भाजपा के पदाधिकारी हैं। जब लगातार पेपरलीक हो रहे हैं, तो आखिर एनटीए के महानिदेशक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी तय क्यों नहीं हो रही? नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी भाजपा सरकार पर सवाल उठाए। कहा - सरकार ने 9 दिन तक पेपरलीक को छिपाए रखा और एफआइआर दर्ज नहीं की?