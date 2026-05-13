Road Safety: राजस्थान में 727 पॉइंट्स पर सघन नाकाबंदी, अवैध हथियार, बजरी और नशे के खिलाफ पुलिस का प्रहार

यातायात नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए शराब पीकर वाहन चलाने वाले 262 चालकों के खिलाफ कार्यवाही की गई। बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले 1,173, बिना सीट बेल्ट चलने वाले 1,213 तथा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने वाले 75 चालकों के चालान बनाए गए। इसके अतिरिक्त निर्धारित मानकों के विपरीत नम्बर प्लेट, अस्पष्ट नम्बर प्लेट और ब्लैक फिल्म लगे वाहनों पर भी व्यापक कार्रवाई की गई। नम्बर प्लेट उल्लंघन के 857 और ब्लैक फिल्म के 739 प्रकरण दर्ज किए गए। अन्य मोटर वाहन अधिनियम उल्लंघनों सहित कुल 7,185 मामलों में कार्रवाई की गई।