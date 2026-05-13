RAS Transfer List: राजस्थान प्रशासनिक सेवा में बड़ा फेरबदल, 187 RAS अधिकारियों के हुए तबादले, देखें पूरी लिस्ट

आदेश के अंत में कार्मिक विभाग ने एक पूर्व स्थानांतरण आदेश को निरस्त करने की जानकारी भी दी है। विभाग के अनुसार 25 अक्टूबर 2025 को जारी आदेश के तहत अनुराधा गोयल, आरएएस, अतिरिक्त मुख्य सतर्कता आयुक्त, गृह विभाग जयपुर से शासन सचिव, कला, संस्कृति एवं साहित्य विभाग जयपुर के पद पर किए गए स्थानांतरण और पदस्थापन आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। इसके बाद उनका पूर्व आदेश अब प्रभावी नहीं रहेगा।