28 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

Ajmer Student Death: चाय की दुकान पर पानी पीते-पीते 25 साल के युवक को आया हार्ट अटैक, मौके पर ही हुई मौत

Ajmer Student Death: रामगंज थाना क्षेत्र निवासी एक 25 वर्षीय छात्र की शनिवार सुबह अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। युवक अपने दोस्तों के साथ चाय की दुकान पर रुका था और पानी पीने के दौरान वह बेहोश हो गया।

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Kamal Mishra

Mar 28, 2026

Ajmer Student Death

मृतक छात्र संदीप उर्फ संजू डीडवानिया (फाइल फोटो-पत्रिका)

अजमेर। जिले में शनिवार सुबह एक 25 वर्षीय छात्र की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। युवक अपने दोस्त को घर छोड़ने के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में चाय की थड़ी पर रुकने के दौरान यह दर्दनाक घटना हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक को अचानक सीने में दर्द हुआ और वह पानी पीते समय बेहोश होकर गिर पड़ा।

रामगंज थाना पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान सुभाषनगर निवासी संदीप उर्फ संजू डीडवानिया (25) के रूप में हुई है। वह दयानंद महाविद्यालय में एमए द्वितीय वर्ष का छात्र था। परिजनों और दोस्तों के अनुसार शनिवार सुबह करीब 7 बजे संदीप अपने एक मित्र को उसके घर छोड़ने के लिए जनाना अस्पताल की ओर गया था। रास्ते में वह अपने साथियों के साथ एक चाय की थड़ी पर रुक गया।

ऐसे हुआ हादसा

बताया जा रहा है कि चाय पीने के दौरान जब संदीप पानी पी रहा था, तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे उल्टी हुई और कुछ ही क्षणों में वह जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर उसके दोस्त घबरा गए और तुरंत उसे उपचार के लिए जवाहर लाल नेहरू अस्पताल ले गए। हालांकि अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

हार्ट अटैक से मौत की आशंका

परिजनों का कहना है कि प्रथम दृष्टया युवक की मौत हार्ट अटैक के कारण होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि वास्तविक कारणों का स्पष्ट पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है।

पिता बस चालक

मृतक के चाचा मुकेश कुमार ने बताया कि संदीप पढ़ाई में काफी अच्छा था और दयानंद कॉलेज में एमए सेकंड ईयर का छात्र था। उसके पिता उदयराम पेशे से बस चालक हैं और फिलहाल काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं। उनके वापस आने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी की जाएगी।

पुलिस जांच में जुटी

रामगंज थाना पुलिस ने मामले में परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है और परिवार के लोग इस अचानक हुई मौत से गहरे सदमे में हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही युवक की मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।

ये भी पढ़ें

Road Accident: भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा, टायर फटते ही बेकाबू हुई थार, दो युवकों की मौके पर दर्दनाक मौत
जोधपुर
Phalodi accident news, Jodhpur road accident, Rajasthan highway crash, Bharat Mala Expressway accident, Osian road accident, Matoda police case, Rajasthan Thar crash, Gujarat number vehicle accident, desert highway accident Rajasthan, Jodhpur breaking news, Phalodi fatal crash, Rajasthan local news update, high speed accident India, Rajasthan police investigation, Osian hospital news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Mar 2026 07:27 pm

Published on:

28 Mar 2026 07:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Ajmer Student Death: चाय की दुकान पर पानी पीते-पीते 25 साल के युवक को आया हार्ट अटैक, मौके पर ही हुई मौत

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Crime: बंदूक की नोक पर NRI के अपरहण की कोशिश, नकली पुलिसकर्मी बनकर आए लुटेरे

ajmer nri
अजमेर

Ajmer: SI भर्ती परीक्षा 5 और 6 अप्रेल को, एडमिट कार्ड पर स्पेशल QR कोड, एग्जाम सेंटर से 100 मीटर एरिया लॉक

आरपीएससी मुख्यालय अजमेर, पत्रिका फाइल फोटो
अजमेर

आजादी से अब तक, राजस्थान की लोकतांत्रिक यात्रा का समावेश है विधानसभा डायरी

Vasudev Devnani
अजमेर

नवसृजन में 25 फिल्मी संगीतकारों ने की गीत-संगीत की जुगलबंदी

ajmer
अजमेर

‘सकारात्मक और नकारात्मक विचारों के बीच संतुलन बनाकर मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखें’

ajmer
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.