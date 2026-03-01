Ajmer Student Death: चाय की दुकान पर पानी पीते-पीते 25 साल के युवक को आया हार्ट अटैक, मौके पर ही हुई मौत

रामगंज थाना पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान सुभाषनगर निवासी संदीप उर्फ संजू डीडवानिया (25) के रूप में हुई है। वह दयानंद महाविद्यालय में एमए द्वितीय वर्ष का छात्र था। परिजनों और दोस्तों के अनुसार शनिवार सुबह करीब 7 बजे संदीप अपने एक मित्र को उसके घर छोड़ने के लिए जनाना अस्पताल की ओर गया था। रास्ते में वह अपने साथियों के साथ एक चाय की थड़ी पर रुक गया।