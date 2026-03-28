Road Accident: भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा, टायर फटते ही बेकाबू हुई थार, दो युवकों की मौके पर दर्दनाक मौत

हादसे के बाद वहां से गुजर रहे वाहन चालकों और स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया। उन्होंने गाड़ी में फंसे युवक को बाहर निकाला और उसे ओसियां के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया। बाद में वह कहां गया, इसकी जानकारी फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है। घटना की सूचना मिलते ही भारतमाला एक्सप्रेसवे की एंबुलेंस मौके पर पहुंची। दोनों मृतकों के शवों को ओसियां अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। घटनास्थल ओसियां और पड़ासला के बीच स्थित है, जो मतोड़ा थाना क्षेत्र में आता है।