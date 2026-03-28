Dausa Accident: दौसा में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, पुलिया से गिरा टेंपो, एक महिला की मौत

क्षतिग्रस्त टेंपों और मृतक महिला। फोटो- पत्रिका
दौसा। थाना क्षेत्र के उगरियावास गांव में शनिवार को तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक दर्दनाक हादसा हो गया। पीछे से आई कार ने लोडिंग टेंपो को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे टेंपो पलटकर पुलिया से नीचे जा गिरा। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका भाई और बहन घायल हो गए।
पुलिस के अनुसार उगरियावास निवासी अजय कुमार मीणा अपने टेंपो से मिर्जापुरा गांव गेहूं की कटाई के लिए जा रहे थे। उनके साथ टेंपो में उनकी बहनें हेमलता और उषा भी सवार थीं। बताया जा रहा है कि जब वे उगरियावास रोड पर स्थित एक ईंट भट्टे के पास पुलिया से गुजर रहे थे, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने लापरवाहीपूर्वक टेंपो को टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेंपो अनियंत्रित होकर पलट गया और करीब 10 फीट नीचे जा गिरा। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और घायलों को बाहर निकाला। हादसे में तीनों भाई-बहन गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
घटना की सूचना मिलते ही एंबुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तुरंत लालसोट जिला अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद हेमलता मीणा को मृत घोषित कर दिया। वहीं अजय कुमार मीणा और उनकी बहन उषा का उपचार शुरू किया गया। दोनों घायलों की स्थिति को देखते हुए उनका इलाज जारी है।
हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया, जिससे पुलिस के सामने आरोपी को पकड़ने की चुनौती खड़ी हो गई है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त टेंपो को कब्जे में लिया और उसे थाने पहुंचाया। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम मेडिकल टीम से करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया।
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इस संबंध में अजय कुमार मीणा ने कार चालक के खिलाफ लालसोट थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और फरार चालक की तलाश की जा रही है। साथ ही आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि आरोपी की पहचान कर उसे जल्द गिरफ्तार किया जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सड़क हादसों में तेजी और लापरवाही एक बड़ी वजह बनती जा रही है। ऐसे मामलों में वाहन चालकों से सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।
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