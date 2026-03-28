Dausa Accident: दौसा में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, पुलिया से गिरा टेंपो, एक महिला की मौत

इस संबंध में अजय कुमार मीणा ने कार चालक के खिलाफ लालसोट थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और फरार चालक की तलाश की जा रही है। साथ ही आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि आरोपी की पहचान कर उसे जल्द गिरफ्तार किया जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सड़क हादसों में तेजी और लापरवाही एक बड़ी वजह बनती जा रही है। ऐसे मामलों में वाहन चालकों से सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।