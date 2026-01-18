Jaipur Accident: जयपुर में लग्जरी कार से कहर मचाने वाले का हुआ था बुरा हाल, खाना मांगने की आई थी नौबत

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। फोटो- पत्रिका
जयपुर। खरबास सर्कल पर लोगों को कार से कुचलने के चर्चित मामले में वांटेड चालक दिनेश रणवा को पत्रकार कॉलोनी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम को देखकर भागने के प्रयास में आरोपी सड़क पर गिरकर चोटिल हो गया। पुलिस उपायुक्त जयपुर दक्षिण राजर्षि राज वर्मा ने बताया कि आरोपी दिनेश रणवा निवासी रणवा की ढाणी (दूधवा, चूरू) को पकड़ा गया है।
9 जनवरी को दिनेश ने तेज गति और लापरवाही से लग्जरी कार चलाकर कई ठेलों और लोगों को चपेट में ले लिया था। आरोपी की तलाश में पुलिस ने करीब 500 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। गोनेर से लेकर रिंग रोड, हाईवे ढाबों, ट्रक स्टैंड, जंगल क्षेत्रों और सोलर प्लांट साइट्स पर लगातार दबिश दी गई। आरोपी के बैंक खाते और यूपीआई फ्रीज कराए गए। करीब 100 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, तब जाकर उसके संबंध में सुराग मिला।
पुलिस पूछताछ में दिनेश ने बताया कि हादसे के बाद वह गोनेर की ओर भाग गया और रिंग रोड के किनारे-किनारे पैदल चलता रहा। चोटिल होने और लगातार भागने से थककर वह जंगल में रुक गया। वहां उसने चरवाहों से खाना मांगा और रात गुजारी। बाद में ट्रकों से लिफ्ट लेकर हरियाणा और हरिद्वार तक गया और फिर वापस राजस्थान लौट आया।
पैसे खत्म होने और लगातार भटकने के बाद वह रिंग रोड क्षेत्र में ढाबों पर रुक गया। परिचितों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। राजर्षि राज ने बताया कि आरोपी के सभी बैंक खाते फ्रीज करवा दिए गए थे और उसकी सोलर साइट व अन्य ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही थी। थानाधिकारी मदन कडवासर के नेतृत्व में टीम ने उसे गिरफ्तार किया।
एडिशनल डीसीपी ललित किशोर शर्मा ने बताया कि जांच में सामने आया कि कार दिनेश रणवा चला रहा था और उसके साथ मुकेश रणवा, पप्पू और मांगीलाल मौजूद थे। घटना के बाद सभी फरार हो गए। इनमें से मुकेश रणवा और पप्पू को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।
इसके अलावा फरारी में सहायता देने, शरण देने और संसाधन उपलब्ध कराने के आरोप में नितिन, अशोक, सुमित भागचंद और शिवराज को भी गिरफ्तार किया गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि 16 अन्य घायल हुए थे। कुछ घायल स्थानीय निजी अस्पतालों में उपचार करवाकर चले गए थे।
