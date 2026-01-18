Jaipur Accident: जयपुर में लग्जरी कार से कहर मचाने वाले का हुआ था बुरा हाल, खाना मांगने की आई थी नौबत

9 जनवरी को दिनेश ने तेज गति और लापरवाही से लग्जरी कार चलाकर कई ठेलों और लोगों को चपेट में ले लिया था। आरोपी की तलाश में पुलिस ने करीब 500 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। गोनेर से लेकर रिंग रोड, हाईवे ढाबों, ट्रक स्टैंड, जंगल क्षेत्रों और सोलर प्लांट साइट्स पर लगातार दबिश दी गई। आरोपी के बैंक खाते और यूपीआई फ्रीज कराए गए। करीब 100 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, तब जाकर उसके संबंध में सुराग मिला।