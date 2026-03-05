Education News: विवेकानंद मॉडल स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू, 16 मार्च तक होंगे आवेदन

Swami vivekanand model school: जयपुर. राजकीय स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इसके तहत कक्षा 1 से कक्षा 9 तक प्रवेश के लिए अभिभावक 6 मार्च से 16 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे। शिक्षा विभाग के अनुसार आवेदन निर्धारित समय सीमा में ही स्वीकार किए जाएंगे।