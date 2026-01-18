18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

जोधपुर CBI का बड़ा एक्शन, 1621 करोड़ के फर्जीवाड़े का भंडाफोड़, देश में आठ जगहों पर छापेमारी, 2 FIR

जोधपुर सीबीआई ने एक बड़े फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया, जिसमें फर्जी दस्तावेज और फर्जी खातों के जरिए करोड़ों रुपए का लेन-देन किया गया। मामले में बैंक अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Jan 18, 2026

Punjab and Sindh Bank, fake bank accounts, fake bank accounts in Rajasthan, Jodhpur CBI, cyber fraud, Jodhpur news, Rajasthan news, पंजाब एंड सिंध बैंक, फर्जी बैंक खाते, फर्जी बैंक खाते इन राजस्थान, जोधपुर सीबीआई, साइबर फ्रॉड, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज

एआई तस्वीर

जोधपुर। श्रीगंगानगर स्थित पंजाब एंड सिंध बैंक में फर्जी दस्तावेज और केवाईसी के आधार पर 17 काल्पनिक व फर्जी फर्मों के नाम से बैंक खाते खोल दिए गए। इतना ही नहीं, इनमें हजारों करोड़ रुपए का लेन-देन और ट्रांसफर किए गए। इनमें बैंक के तत्कालीन मुख्य प्रबंधक और शाखा प्रबंधक की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। यह फर्जीवाड़ा करीब 1621 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है।

प्रारंभिक जांच में आरोप प्रमाणित पाए जाने पर सीबीआई ने बैंक के दोनों अधिकारियों सहित 26 लोगों पर धोखाधड़ी की दो एफआईआर दर्ज की। सीबीआई ने देशभर में आठ जगहों पर छापे मारकर आपत्तिजनक दस्तावेज और 11.97 लाख रुपए जब्त किए। सूत्रों के अनुसार जून 2014 से जुलाई 2015 के बीच श्रीगंगानगर के पंजाब एंड सिंध बैंक में अज्ञात लोगों ने फर्जी केवाईसी दस्तावेज का इस्तेमाल कर काल्पनिक एवं अस्तित्वहीन फर्मों के नाम पर 17 चालू बैंक खाते खोले थे।

अज्ञात अधिकारियों की मिलीभगत

इन खातों को खोलने में बैंक के कुछ अज्ञात अधिकारियों की मिलीभगत थी। इन्हीं की वजह से केवाईसी मानदंडों, उचित जांच और मानक संचालन प्रक्रिया का उल्लंघन करके ये खाते खोले गए थे। इन खातों के माध्यम से विभिन्न बैंकिंग चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए हजारों करोड़ रुपए का लेन-देन हुआ। इतना ही नहीं, इन खातों का इस्तेमाल साइबर ठगी और अन्य अवैध गतिविधियों से प्राप्त धन को प्राप्त, हस्तांतरित और छिपाने के लिए किया गया।

प्रारंभिक जांच में गड़बड़ी की पुष्टि

शिकायत मिलने पर सीबीआई ने प्रारंभिक जांच दर्ज कर जांच शुरू की थी। सीबीआई जोधपुर के डीआईजी राजवीर सिंह के नेतृत्व में जांच में आरोपों की पुष्टि हुई। इसके बाद बैंक के दो अधिकारियों और 19 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।

सीबीआई ने छह राज्यों में छापे मारे

एफआईआर दर्ज करने के बाद डीआईजी राजवीर सिंह के नेतृत्व में सीबीआई ने मामले की जांच के तहत श्रीगंगानगर, दिल्ली, नोएडा, हरियाणा के सिरसा और मोगा, पंजाब के होशियारपुर, बिहार के भागलपुर और गुजरात के गांधीनगर में छापे मारे। यहां से आपत्तिजनक दस्तावेज और 11.97 लाख रुपए जब्त किए गए।

पहली एफआईआर में इन पर लगे आरोप

पंजाब एंड सिंध बैंक श्रीगंगानगर के तत्कालीन मुख्य प्रबंधक और शाखा प्रमुख अमन आनंद, मैसर्स ए वन हाईब्रिड सीड्स, मैसर्स यूनिक कॉस्मेटिक्स, मैसर्स स्टार लैब एंड डायग्नोस्टिक्स, मैसर्स लैगून टूर प्लानर, प्रवीण अरोड़ा, प्रेम कुमार सैन, आतिल खान, रोली, आदित्य गुप्ता उर्फ विशाल गुप्ता और अज्ञात बैंक अधिकारी व निजी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

दूसरी एफआईआर में इन पर आरोप

श्रीगंगानगर स्थित सरकारी गर्ल्स सीनियर सेकंडरी स्कूल की पंजाब एंड सिंध बैंक शाखा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक विकास वधवा, मैसर्स एचएच रॉक सॉल्ट सप्लायर, मैसर्स गंगा कैटल केयर, सिम्प्लेक्स टेक्सटाइल्स ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, यारिड टैक्सको प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स महादेव ट्रेडर्स, मोहितोही इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, वंदेलय एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, भावजोग एंटरप्राइजेज, हीड कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, ग्लॉसग्लो प्राइवेट लिमिटेड, एलकेजी इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स आरपी ट्रेडिंग कंपनी, मैसर्स बालाजी ट्रेडिंग कंपनी, प्रवीण अरोड़ा, प्रेम कुमार सैन, आतिल खान, रोली, आदित्य गुप्ता और अन्य अज्ञात बैंक कर्मचारी व लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Churu: स्कूल पार्टी के लिए 100 रुपए न लाने पर दलित छात्र की पिटाई, डंडा तक टूटा, अस्पताल में भर्ती
चूरू
Student beaten, student beaten in school, student beaten with stick, student beaten with stick in school, Churu News, Rajasthan News, छात्र की पिटाई, स्कूल में छात्र की पिटाई, डंडे से छात्र की पिटाई, स्कूल में डंडे से छात्र की पिटाई, चूरू न्यूज, राजस्थान न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Jan 2026 07:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / जोधपुर CBI का बड़ा एक्शन, 1621 करोड़ के फर्जीवाड़े का भंडाफोड़, देश में आठ जगहों पर छापेमारी, 2 FIR

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

CIPET Jodhpur: पचपदरा रिफाइनरी से बढ़ीं संभावनाएं, पश्चिमी राजस्थान को चाहिए पेट्रोकेमिकल हब-सिपेट, जोधपुर मजबूत दावेदार

Central Institute of Petrochemicals Engineering and Technology, CIPET, CIPET Jodhpur, CIPET in Jodhpur, Jodhpur News, Rajasthan News, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सिपेट, सिपेट जोधपुर, सिपेट इन जोधपुर, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज, Pachpadra Refinery, Pachpadra Refinery News
जोधपुर

Jodhpur: SUV में साथ घूमे, जमकर पी शराब, फिर लड़की को लेकर हुआ विवाद, युवक को गाड़ी से फेंका, सिर पर मारी लात

Jodhpur, Jodhpur News, dispute in Jodhpur, fight in Jodhpur, youth beaten up, youth beaten up in Jodhpur, Jodhpur News, Rajasthan News, जोधपुर, जोधपुर न्यूज, जोधपुर में विवाद, जोधपुर में मारपीट, युवक से मारपीट, जोधपुर में युवक से मारपीट, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जोधपुर

जोधपुर में युवक के पास मिली अवैध पिस्तौल-कारतूस, पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा, कांस्टेबल गिरफ्तार

Illegal pistol, illegal pistol in Jodhpur, illegal pistol in Rajasthan, constable arrested, constable arrested in Jodhpur, constable arrested in Rajasthan, Jodhpur news, Rajasthan news, अवैध पिस्तौल, अवैध पिस्तौल इन जोधपुर, अवैध पिस्तौल इन राजस्थान, कांस्टेबल गिरफ्तार, जोधपुर में कांस्टेबल गिरफ्तार, राजस्थान में कांस्टेबल गिरफ्तार, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जोधपुर

Rajasthan Principal Transfer: राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला, प्रिंसिपल पदों पर स्थानांतरण-पदस्थापन आदेशों पर अंतरिम रोक

Transfer to Principal posts, Transfer to Principal posts in Rajasthan, Posting to Principal posts, Rajasthan High Court, Jodhpur High Court, Jodhpur News, Rajasthan News, प्रिंसिपल पदों पर स्थानांतरण, प्रिंसिपल पदों पर स्थानांतरण इन राजस्थान, प्रिंसिपल पदों पर पदस्थापन, राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर हाईकोर्ट, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जोधपुर

शहादत को सलाम: शहीद प्रभु सिंह के घर जाने के लिए एक दशक बाद भी नहीं बनी सड़क, बेटी बनना चाहती है आर्मी ऑफिसर

Shahadat Ko Salam
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.