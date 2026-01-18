जोधपुर CBI का बड़ा एक्शन, 1621 करोड़ के फर्जीवाड़े का भंडाफोड़, देश में आठ जगहों पर छापेमारी, 2 FIR

श्रीगंगानगर स्थित सरकारी गर्ल्स सीनियर सेकंडरी स्कूल की पंजाब एंड सिंध बैंक शाखा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक विकास वधवा, मैसर्स एचएच रॉक सॉल्ट सप्लायर, मैसर्स गंगा कैटल केयर, सिम्प्लेक्स टेक्सटाइल्स ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, यारिड टैक्सको प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स महादेव ट्रेडर्स, मोहितोही इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, वंदेलय एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, भावजोग एंटरप्राइजेज, हीड कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, ग्लॉसग्लो प्राइवेट लिमिटेड, एलकेजी इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स आरपी ट्रेडिंग कंपनी, मैसर्स बालाजी ट्रेडिंग कंपनी, प्रवीण अरोड़ा, प्रेम कुमार सैन, आतिल खान, रोली, आदित्य गुप्ता और अन्य अज्ञात बैंक कर्मचारी व लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है।