Churu: स्कूल पार्टी के लिए 100 रुपए न लाने पर दलित छात्र की पिटाई, डंडा तक टूटा, अस्पताल में भर्ती

अस्पताल में भर्ती कक्षा 9 के छात्र जयचंद मेघवाल की मां मंजूदेवी ने पत्रिका संवाददाता को बताया कि लाल बहादुर शास्त्री शिक्षण संस्थान के संचालक नंदकिशोर बिजारणियां की ओर से पार्टी के नाम से मंगवाई गई राशि जब छात्र के पिता ने नहीं दी और छात्र खाली हाथ स्कूल पहुंचा, तो क्रोधित नंदकिशोर ने उसके बाल पकड़कर पीटते हुए वापस स्कूल के कमरे में बंद कर दिया और लकड़ी के डंडों से इस कदर पिटाई की कि डंडा ही टूट गया।