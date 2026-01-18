18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चूरू

Churu: स्कूल पार्टी के लिए 100 रुपए न लाने पर दलित छात्र की पिटाई, डंडा तक टूटा, अस्पताल में भर्ती

सुजानगढ़ में एक निजी स्कूल संचालक द्वारा कक्षा 9 के छात्र की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है, जिसमें छात्र बेहोश होकर अस्पताल में भर्ती हुआ।

2 min read
Google source verification

चूरू

image

Rakesh Mishra

Jan 18, 2026

Student beaten, student beaten in school, student beaten with stick, student beaten with stick in school, Churu News, Rajasthan News, छात्र की पिटाई, स्कूल में छात्र की पिटाई, डंडे से छात्र की पिटाई, स्कूल में डंडे से छात्र की पिटाई, चूरू न्यूज, राजस्थान न्यूज

अस्पताल में भर्ती छात्र। फोटो- पत्रिका

सुजानगढ़। एक निजी स्कूल के संचालक ने एक दलित छात्र को बेरहमी से इतना पीटा कि लकड़ी का डंडा ही टूट गया। पिटाई से स्कूल में बेहोश हो गए छात्र का रविवार को स्थानीय सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पिटाई का कारण पढ़ाई नहीं था, बल्कि स्कूल संचालक द्वारा पार्टी के नाम से मंगवाई गई 100 रुपए की राशि न लाना रहा।

अस्पताल में भर्ती कक्षा 9 के छात्र जयचंद मेघवाल की मां मंजूदेवी ने पत्रिका संवाददाता को बताया कि लाल बहादुर शास्त्री शिक्षण संस्थान के संचालक नंदकिशोर बिजारणियां की ओर से पार्टी के नाम से मंगवाई गई राशि जब छात्र के पिता ने नहीं दी और छात्र खाली हाथ स्कूल पहुंचा, तो क्रोधित नंदकिशोर ने उसके बाल पकड़कर पीटते हुए वापस स्कूल के कमरे में बंद कर दिया और लकड़ी के डंडों से इस कदर पिटाई की कि डंडा ही टूट गया।

पिता से भी किया अभद्र व्यवहार

पत्रिका संवाददाता ने भर्ती छात्र के शरीर पर कई जगह डंडे से पिटाई के निशान देखे। इसकी सूचना जब छात्र के पिता मदनलाल को मिली, तब वह दो अन्य लोगों गोमाराम और पीथाराम के साथ स्कूल पहुंचे। उस समय छात्र जयचंद को मुर्गा बनाकर रखा गया था। आरोप है कि उलाहना देने पर स्कूल संचालक नंदकिशोर उल्टा गाली-गलौज करने लगा।

मंजूदेवी के अनुसार, जब छात्र को कमरे में पीटा जा रहा था, तब कक्षा 7 की छात्रा प्रतिज्ञा और कक्षा 5 के छात्र सुनील ने उसे पीटते हुए देखा था। इनके अलावा अन्य विद्यार्थियों ने भी यह घटना देखी। मदनलाल ने इसकी रिपोर्ट सदर पुलिस थाने में दी। सूचना पर एसआई गीता रानी सरकारी अस्पताल पहुंचीं और भर्ती छात्र से पूछताछ कर चोटों के निशान देखे। गीता रानी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है।

इनका कहना

बडावर गांव के एक निजी स्कूल संचालक की ओर से दलित छात्र के साथ मारपीट किए जाने की मुझे सूचना नहीं है।

  • सुनीता पूनिया, सीबीईओ, सुजानगढ़

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Sirohi Accident: नेशनल हाईवे पर ऑयल टैंकर-दो ट्रेलर आपस में टकराए, एक चालक की मौत, खलासी घायल
सिरोही
Accident, Accident in Sirohi, Accident in Abu Road, Oil tanker and two trailers accident, Oil tanker and two trailers accident in Sirohi, Oil tanker and two trailers in Abu Road, Sirohi News, Rajasthan News, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट इन सिरोही, एक्सीडेंट इन आबूरोड, ऑयल टैंकर व दो ट्रेलर एक्सीडेंट, ऑयल टैंकर व दो ट्रेलर एक्सीडेंट इन सिरोही, ऑयल टैंकर व दो ट्रेलर इन आबूरोड, सिरोही न्यूज, राजस्थान न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Jan 2026 06:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Churu / Churu: स्कूल पार्टी के लिए 100 रुपए न लाने पर दलित छात्र की पिटाई, डंडा तक टूटा, अस्पताल में भर्ती

बड़ी खबरें

View All

चूरू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Churu News : सिगड़ी के धुएं से दम घुटने से महिला मजदूर की मौत, पिता-पुत्र की हालत गंभीर

चूरू

Mohan Lal Mittal: दुनियाभर में मशहूर राजस्थान के बिजनेसमैन मोहन लाल मित्तल का निधन, दौड़ी शोक की लहर

Mohan-Lal-Mittal-PM-Modi
चूरू

Murder: दरगाह में बहन की आबरू से खिलवाड़ कर रहा था मौलवी, भाई ने विरोध किया तो तौलिए से गला दबाकर मार डाला, गिरफ्तार

Churu Blind Murder Case Solved Maulvi Arrested
चूरू

Churu : पुलिस की बड़ी कार्रवाई, खेत में छुपाई अवैध अंग्रेजी शराब बरामद, तस्कर को दबोचा

चूरू

हाईटेक स्मैक तस्करी की गिरफ्त में राजस्थान का यह शहर, नशे की जद में फंसता युवा भविष्य

drugs
चूरू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.