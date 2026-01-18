18 जनवरी 2026,

Sirohi Accident: नेशनल हाईवे पर ऑयल टैंकर-दो ट्रेलर आपस में टकराए, एक चालक की मौत, खलासी घायल

नेशनल हाईवे-27 पर मावल के पास तड़के हुए भीषण हादसे में ट्रेलर चालक की मौत हो गई और खलासी घायल हो गया। ऑयल टैंकर से टकराने के बाद दो ट्रेलर आपस में भिड़े, जिससे हाईवे पर कुछ समय तक जाम की स्थिति बनी रही।

image

Rakesh Mishra

Jan 18, 2026

हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त ऑयल टेंकर और ट्रेलर। फोटो- पत्रिका

आबूरोड। निकटवर्ती मावल गांव के पास नेशनल हाईवे-27 पर ऑयल टैंकर व दो ट्रेलर आपस में टकरा गए, जिससे केबिन में फंसे एक ट्रेलर चालक की मौत हो गई और खलासी घायल हो गया। केबिन में फंसे चालक को कड़ी मशक्कत से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घायल खलासी को अस्पताल भिजवाया गया।

रीको थाने के एएसआई भवानी सिंह के अनुसार तड़के करीब तीन बजे मावल के पास हाईवे पर तीन वाहन आपस में टकरा गए। हाईवे पर ऑयल टैंकर आगे चल रहा था और पीछे से एक के बाद एक दो ट्रेलर आ भिड़े।

केबिन में फंसने से मौत

हादसे में चूने के कट्टों से भरे ट्रेलर चालक ब्यावर के जोरखेड़ा निवासी किशोर सिंह रावत की केबिन में फंसने से मौके पर ही मौत हो गई। सादड़ी निवासी खलासी अर्जुन सिंह घायल हो गया, जिसे आबूरोड के उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक चालक का शव मोर्चरी में रखवाया गया।

क्रेन से हटाए वाहन

हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची एनएचएआई की टीम ने क्रेन से दुर्घटनाग्रस्त टैंकर व दोनों ट्रेलर को हाईवे से हटाया। हादसे के चलते कुछ समय आवागमन बाधित रहा, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

