Sirohi Accident: नेशनल हाईवे पर ऑयल टैंकर-दो ट्रेलर आपस में टकराए, एक चालक की मौत, खलासी घायल

आबूरोड। निकटवर्ती मावल गांव के पास नेशनल हाईवे-27 पर ऑयल टैंकर व दो ट्रेलर आपस में टकरा गए, जिससे केबिन में फंसे एक ट्रेलर चालक की मौत हो गई और खलासी घायल हो गया। केबिन में फंसे चालक को कड़ी मशक्कत से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घायल खलासी को अस्पताल भिजवाया गया।