Lecturer Suicide Attempt: व्याख्याता ने कॉलेज में आकर पिया कीटनाशक फिर मेल पर दी जानकारी, सिरोही ट्रोमा सेंटर में भर्ती

प्राचार्य ने बताया कि कॉलेज का समय 10 बजे का है, लेकिन व्याख्याता कुलदीप पवार करीब साढ़े नौ बजे के आसपास ही कॉलेज पहुंच गए। उस दौरान कॉलेज का स्टाफ नहीं आया था। इस दौरान व्याख्याता ने कीटनाशक पीने के बाद मेल कर जानकारी दी। स्टाफ सदस्य ने तत्काल मौके पर पहुंचकर अस्पताल पहुंचाया।