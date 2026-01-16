16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिरोही

Sirohi News: माउंट आबू में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार, 10 फीट नीचे बांस के पेड़ों में अटकी, एक ही परिवार के 4 लोग सवार थे

राजस्थान के माउंट आबू में पर्यटकों की कार अनियंत्रित होकर सड़क की सुरक्षा दीवार तोड़ते हुए खाई में जा गिरी।

less than 1 minute read
Google source verification

सिरोही

image

Santosh Trivedi

Jan 16, 2026

mount abu accidetnt

Photo- Patrika

माउंट आबू (सिरोही)। पर्यटन स्थल माउंट आबू में शुक्रवार को गुरुशिखर मार्ग पर गुजरात से आए पर्यटकों की कार अनियंत्रित होकर सड़क की सुरक्षा दीवार तोड़ते हुए खाई में जा गिरी। कार खाई में करीब 10 फीट नीचे जाकर बांस के पेड़ों और झाडि़यों में फंस गई। जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। कार में एक ही परिवार के चार जने सवार थे, सभी सुरक्षित हैं।

जानकारी के अनुसार गुजरात कच्छ, गांधीधाम निवासी धनराज गढ़वी अपने बड़े भाई हितेश गढ़वी, भाभी मनीषा व भतीजी कनिष्का के साथ माउंट आबू भ्रमण पर आए थे। शुक्रवार को बाजार घूमने के बाद वे गुरुशिखर के लिए रवाना हुए। देलवाडा-गुरुशिखर मार्ग पर मिनी नक्की झील व वीरबाबजी के बीच ढाल पर कार अनियंत्रित होकर सुरक्षा दीवार तोड़ खाई में गिर गई।

कार में सवार चारों पर्यटक सुरक्षित

नीचे गिरी कार खाई में बांस के पेड़ों व झाड़ियों में अटक गई, जिससे सवार चारों पर्यटक सुरक्षित बच गए। उनके मामूली खरोंचें आईं हैं। कार नीचे गिरी देखकर राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से वाहन में फंसे चारों पर्यटकों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। जहां किसी को गंभीर चोट नहीं होने की पुष्टि हुई। समाचार लिखे जाने तक इस संदर्भ में पुलिस थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी।

गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार अचानक से अनियंत्रित होकर सुरक्षा दीवार को तोड़ते हुए नीचे खाई में गिर गई और पलटकर पेड़ों में अटक गई। बांस का पेड़ भारी और फला होने से कार उसमें फंस गई। जिससे बड़ा हादसा टल गया। अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Accident: राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, तीन लोगों की दर्दनाक मौत
सवाई माधोपुर
rajasthan accident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Jan 2026 09:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / Sirohi News: माउंट आबू में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार, 10 फीट नीचे बांस के पेड़ों में अटकी, एक ही परिवार के 4 लोग सवार थे

बड़ी खबरें

View All

सिरोही

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Weather: राजस्थान का ये शहर बना बर्फिस्तान, लगातार दूसरे दिन न्यूनतम तापमान -3 डिग्री दर्ज; खुले मैदानों में बिछी बर्फ की चादर

rajasthan weather
सिरोही

Weather Update : माउंट आबू में -3 डिग्री पहुंचा पारा, राजस्थान में 19-20 जनवरी को बारिश का IMD अलर्ट

Weather Update Meteorological Department Rajasthan 19-20 January rain alert Mount Abu temperature dropped to -3 degrees Celsius
सिरोही

साथ चाय पी फिर पेट पर बैठी और मरने तक गला दबाती रही, 65 साल की महिला को 65 साल की सहेली ने क्यों दी भयंकर मौत

सिरोही

Arandi Ki Kheti: सिरोही में अरण्डी की बम्पर पैदावार, लेकिन मालामाल हो रहा गुजरात, जानिए कैसे

arandi ka tel, arandi oil, arandi ki fasal, arandi ki kheti, arandi ki kheti kaise hoti hai, arandi ki kheti ki jankari, arandi ki kheti in rajasthan, arandi ki kheti in hindi, arandi ki kheti kab hoti hai, arandi ki kheti kab ki jaati hai, arandi ki kheti kaise kare, Castor cultivation, castor cultivation in Jalore, castor cultivation in Rajasthan, how is castor cultivation done, when is castor cultivation done, how to do castor cultivation, अरंडी की खेती, अरंडी की खेती इन जालोर, अरंडी की खेती इन राजस्थान, अरंडी की खेती कैसी की जाती है, अरंडी की खेती कब की जाती है, अरंडी की खेती कैसे करें
सिरोही

ब्लाइंड मर्डर का चौंकाने वाला खुलासा: सहेली ही निकली कातिल, चाय की दो कटोरी और मोबाइल से खुला राज

Sirohi-Blind-Murder
सिरोही
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.