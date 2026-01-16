Sirohi News: माउंट आबू में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार, 10 फीट नीचे बांस के पेड़ों में अटकी, एक ही परिवार के 4 लोग सवार थे

माउंट आबू (सिरोही)। पर्यटन स्थल माउंट आबू में शुक्रवार को गुरुशिखर मार्ग पर गुजरात से आए पर्यटकों की कार अनियंत्रित होकर सड़क की सुरक्षा दीवार तोड़ते हुए खाई में जा गिरी। कार खाई में करीब 10 फीट नीचे जाकर बांस के पेड़ों और झाडि़यों में फंस गई। जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। कार में एक ही परिवार के चार जने सवार थे, सभी सुरक्षित हैं।