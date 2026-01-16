Rajasthan Accident: राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, तीन लोगों की दर्दनाक मौत

Photo- Patrika
राजस्थन के सवाईमाधोपुर जिले में कोटा–लालसोट मेगा स्टेट हाईवे पर कुश्तला सर्किल के पास गुरुवार रात दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रैफर कर दिया।
हाईवे पर कुश्तला सर्किल के पास दो ट्रकों की जोरदार भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर घायल को जयपुर रैफर किया गया। हादसा इतना भीषण था कि दोनों ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
रवांजना डूंगर थानाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि मृतकों में से दो की पहचान आधार कार्ड से सुनील कुमार पाण्डेय और भवानी के रूप में हुई है। तीसरे मृतक और गंभीर घायल की शिनाख्त अभी बाकी है।
हादसे में एक ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जबकि दूसरे ट्रक चालक की मौत गई। रात करीब 11 बजे कुस्तला हाईवे पर यह हादसा हुआ। एक ट्रक सवाईमाधोपुर की ओर से आ रहा था, जिसमें सब्जियां भरी हुई थीं, जबकि दूसरा ट्रक 8 लेन एक्सप्रेस वे से आ रहा था और उसमें प्लाई बोर्ड लदे हुए थे।
अचानक दोनों वाहनों में जोरदार टक्कर हुई। भिड़ंत की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।
घटना के बाद रवांजना डूंगर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और ट्रकों में फंसे चारों घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल भिजवाया। इलाज के दौरान तीन लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि एक गंभीर घायल को जयपुर रैफर कर दिया।
