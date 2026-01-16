16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

Rajasthan Accident: राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, तीन लोगों की दर्दनाक मौत

राजस्थन के सवाईमाधोपुर जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया।

2 min read
Google source verification

सवाई माधोपुर

image

Santosh Trivedi

Jan 16, 2026

rajasthan accident

Photo- Patrika

राजस्थन के सवाईमाधोपुर जिले में कोटा–लालसोट मेगा स्टेट हाईवे पर कुश्तला सर्किल के पास गुरुवार रात दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रैफर कर दिया।

हाईवे पर कुश्तला सर्किल के पास दो ट्रकों की जोरदार भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर घायल को जयपुर रैफर किया गया। हादसा इतना भीषण था कि दोनों ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

मृतकों में से दो की आधार कार्ड से पहचान

रवांजना डूंगर थानाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि मृतकों में से दो की पहचान आधार कार्ड से सुनील कुमार पाण्डेय और भवानी के रूप में हुई है। तीसरे मृतक और गंभीर घायल की शिनाख्त अभी बाकी है।

हादसे में एक ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जबकि दूसरे ट्रक चालक की मौत गई। रात करीब 11 बजे कुस्तला हाईवे पर यह हादसा हुआ। एक ट्रक सवाईमाधोपुर की ओर से आ रहा था, जिसमें सब्जियां भरी हुई थीं, जबकि दूसरा ट्रक 8 लेन एक्सप्रेस वे से आ रहा था और उसमें प्लाई बोर्ड लदे हुए थे।

एक गंभीर घायल को जयपुर रैफर किया

अचानक दोनों वाहनों में जोरदार टक्कर हुई। भिड़ंत की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।

घटना के बाद रवांजना डूंगर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और ट्रकों में फंसे चारों घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल भिजवाया। इलाज के दौरान तीन लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि एक गंभीर घायल को जयपुर रैफर कर दिया।

ये भी पढ़ें

Jaipur News: चीखें, सन्नाटा, मातम… परिजन कर रहे थे इंतजार मौत की खबर से सब सन्न, मां का एक ही सवाल बेटा कब आएगा?
जयपुर
jaipur sankrati accident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

16 Jan 2026 12:41 pm

Published on:

16 Jan 2026 12:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / Rajasthan Accident: राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, तीन लोगों की दर्दनाक मौत

बड़ी खबरें

View All

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Greenfield Expressway: 324 किमी लंबे ब्यावर-भरतपुर एक्सप्रेस-वे का विरोध तेज, निरस्त करने की मांग

Greenfield Expressway, Greenfield Expressway in Rajasthan, Greenfield Expressway in Beawar, Greenfield Expressway in Bharatpur, Beawar-Bharatpur Expressway, Beawar-Bharatpur Expressway latest news, Beawar-Bharatpur Expressway update news, Rajasthan news, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे इन राजस्थान, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे इन ब्यावर, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे इन भरतपुर, ब्यावर-भरतपुर एक्सप्रेस-वे, ब्यावर-भरतपुर एक्सप्रेस-वे लेटेस्ट न्यूज, ब्यावर-भरतपुर एक्सप्रेस-वे अपडेट न्यूज, राजस्थान न्यूज
सवाई माधोपुर

राजस्थान के इस जिले को जल्द मिलेगी 13 नई रोडवेज बसों की सौगात, यात्रियों को मिलेगी राहत

सवाई माधोपुर

Ranthambore: मुकुंदरा गया बाघ T-2508 तो भाई ने अब पर्यटन जोन में बनाया नया आशियाना, पहली बार जोन-2 में नजर आया

Tiger-T-2508
सवाई माधोपुर

Rajasthan Roadways: राजस्थान के इस जिले को 13 नई रोडवेज बसों की सौगात जल्द, यात्रियों को मिलेगी राहत

rajasthan roadways
सवाई माधोपुर

Rajasthan: सरकारी स्कूल में ‘नॉनवेज पार्टी’ करने वाले प्रधानाध्यापक पर शिक्षा विभाग का सख्त एक्शन, निलंबन के आदेश जारी

Principle-Non-Veg-Party
सवाई माधोपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.