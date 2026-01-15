Jaipur News: चीखें, सन्नाटा, मातम… परिजन कर रहे थे इंतजार मौत की खबर से सब सन्न, मां का एक ही सवाल बेटा कब आएगा?

Jaipur Accident: राजधानी के झोटवाड़ा, करधनी और विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में हुए अलग-अलग हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर घर लौट रहे ये लोग यह सोचकर निकले थे कि कुछ ही देर में अपनों के बीच होंगे, लेकिन एक पल की टक्कर ने कई घरों को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। कहीं मां का इकलौता बेटा छिन गया, कहीं पत्नी का सहारा और कहीं मासूम बच्ची से उसका आखिरी सहारा भी चला गया।