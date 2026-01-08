8 जनवरी 2026,

जयपुर

Development : औद्योगिक क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान का भरोसा, उद्यमियों ने दिया ज्ञापन

राजस्थान सरकार की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को विश्वकर्मा रीको औद्योगिक क्षेत्र के आकेड़ा डूंगर में सीसी रोड व अन्य विकास कार्यों का विधिवत शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने उद्योगपतियों और व्यापारियों को आश्वस्त किया कि औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़ी सभी ज्वलंत समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा।

जयपुर

image

Murari

Jan 08, 2026

- डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने किया सीसी रोड का शिलान्यास

जयपुर। राजस्थान सरकार की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को विश्वकर्मा रीको औद्योगिक क्षेत्र के आकेड़ा डूंगर में सीसी रोड व अन्य विकास कार्यों का विधिवत शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने उद्योगपतियों और व्यापारियों को आश्वस्त किया कि औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़ी सभी ज्वलंत समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यदि आगामी बजट में औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित कोई महत्वपूर्ण मांग सामने आती है तो उसे बजट में शामिल कराने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने व्यापारियों के साथ समन्वय बनाकर प्रदेश की प्रगति को नई दिशा देने की बात कही।

उद्यमियों ने दिया दिया कुमार को ज्ञापन

कार्यक्रम के दौरान विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष जगदीश सोमानी व महासचिव पुष्प कुमार स्वामी ने विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं को लेकर उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रमुख रूप से औद्योगिक इकाइयों को जयपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम की तर्ज पर मालिकाना हक देने, बिजली की बढ़ाई गई दरों को वापस लेने, एलपीजी गैस प्लांट को क्षेत्र से अन्यत्र स्थानांतरित करने, ईएसआईसी डिस्पेंसरी को क्रमोन्नत कर सैटेलाइट अस्पताल बनाने, नगर निगम द्वारा वेयरहाउस पर लगाए गए यूडी टैक्स को उद्योगों के दर्जे में शामिल करने तथा जारी नोटिसों को रद्द करने की मांग रखी गई।

आकेड़ा डूंगर क्षेत्र में हो वाटर चैनल का निर्माण

इसके अतिरिक्त आकेड़ा डूंगर क्षेत्र में नालियों एवं जल निकासी के लिए वाटर चैनल निर्माण, प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा जारी नोटिसों पर उचित कार्रवाई करने सहित अन्य आधारभूत सुविधाओं की समस्याएं भी रखी गईं। इस पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सभी मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए संबंधित विभागों को शीघ्र समाधान के निर्देश देने का भरोसा दिलाया। आकेड़ा डूंगर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश सहरिया एवं महासचिव सुनील जैन ने बताया कि सीसी रोड के शिलान्यास से क्षेत्र के उद्योगों को बड़ी राहत मिलेगी तथा आवागमन सुगम होगा। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री द्वारा समस्याओं को गंभीरता से सुनना और समाधान का आश्वासन देना उद्योग जगत के लिए उत्साहजनक है। उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार और उद्योग संगठनों के आपसी सहयोग से औद्योगिक क्षेत्र का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा।

जयपुर

08 Jan 2026 11:26 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Development : औद्योगिक क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान का भरोसा, उद्यमियों ने दिया ज्ञापन

