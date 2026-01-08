Development : औद्योगिक क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान का भरोसा, उद्यमियों ने दिया ज्ञापन

इसके अतिरिक्त आकेड़ा डूंगर क्षेत्र में नालियों एवं जल निकासी के लिए वाटर चैनल निर्माण, प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा जारी नोटिसों पर उचित कार्रवाई करने सहित अन्य आधारभूत सुविधाओं की समस्याएं भी रखी गईं। इस पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सभी मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए संबंधित विभागों को शीघ्र समाधान के निर्देश देने का भरोसा दिलाया। आकेड़ा डूंगर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश सहरिया एवं महासचिव सुनील जैन ने बताया कि सीसी रोड के शिलान्यास से क्षेत्र के उद्योगों को बड़ी राहत मिलेगी तथा आवागमन सुगम होगा। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री द्वारा समस्याओं को गंभीरता से सुनना और समाधान का आश्वासन देना उद्योग जगत के लिए उत्साहजनक है। उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार और उद्योग संगठनों के आपसी सहयोग से औद्योगिक क्षेत्र का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा।