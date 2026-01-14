सीकर में भीषण हादसा; कार और ट्रक की भिड़ंत, 6 महिलाओं की मौत, शोक सभा से लौट रहे थे

हादसे में कार सवार एक ही परिवार की छह महिलाओं की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से घायलों को तुरंत फतेहपुर के अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सीकर के लिए रेफर कर दिया।