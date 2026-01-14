14 जनवरी 2026,

पाली

Pali Crime: पाली में शिकारियों की क्रूरता, गर्भवती ऊंटनी को गोली मारी, पेट में पल रहे बच्चे की भी मौत

अज्ञात शिकारियों द्वारा गर्भवती ऊंटनी को गोली मारने का दर्दनाक मामला सामने आया है। गंभीर चोटों से तड़पती ऊंटनी और उसके गर्भस्थ शावक की मौत से पशुपालकों में रोष फैल गया।

पाली

image

Rakesh Mishra

Jan 14, 2026

camel, killing of camel, killing of camel in Pali, killing of camel in Rajasthan, killing of pregnant camel, killing of pregnant camel in Pali, Pali News, Rajasthan, ऊंटनी, ऊंटनी की हत्या, पाली में ऊंटनी की हत्या, राजस्थान में ऊंटनी की हत्या, गर्भवर्ती ऊंटनी की हत्या, गर्भवती ऊंटनी की हत्या इन पाली, पाली न्यूज, राजस्थान

मामले की जानकारी लेती पुलिस। फोटो- पत्रिका

पाली। सदर थाना क्षेत्र के भाम्बोलाई गांव में अज्ञात शिकारियों की निर्दयता का मामला सामने आया है। शिकारियों ने चरने गई एक आठ वर्षीय गर्भवती ऊंटनी पर बंदूक से फायरिंग कर दी। पैरों में छर्रे लगने से लहूलुहान ऊंटनी तड़पती रही और अंततः उसने दम तोड़ दिया।

इस घटना में ऊंटनी के गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि पशुपालक घेवरराम देवासी ने रिपोर्ट में बताया कि उसकी ऊंटनी पास की सरकारी जमीन पर चरने गई थी, लेकिन रात तक नहीं लौटी। अगले दिन सुबह तलाश करने पर ऊंटनी भाम्बोलाई और सोवनिया गांव के बीच जंगल में घायल अवस्था में मिली। पशुपालक ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह खड़ी नहीं हो सकी।

पैर में मिले बंदूक के छर्रे

सूचना पर पहुंचे पशु चिकित्सक के निरीक्षण में सामने आया कि ऊंटनी के पैरों में तीन जगह बंदूक की गोलियों के छर्रे धंसे थे। अत्यधिक खून बहने और गंभीर चोटों के कारण डॉक्टर के उपचार से पहले ही ऊंटनी ने दम तोड़ दिया।

11 महीने की गर्भवती

घेवरराम के अनुसार ऊंटनी 11 महीने की गर्भवती थी। एएसआई राजेंद्र सीरवी ने बताया कि अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस जंगल के आसपास सक्रिय संदिग्ध शिकारियों की तलाश कर रही है। राज्य पशु ऊंट की इस तरह हत्या किए जाने से पशुपालकों में रोष है।

