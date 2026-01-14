Pali Crime: पाली में शिकारियों की क्रूरता, गर्भवती ऊंटनी को गोली मारी, पेट में पल रहे बच्चे की भी मौत

इस घटना में ऊंटनी के गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि पशुपालक घेवरराम देवासी ने रिपोर्ट में बताया कि उसकी ऊंटनी पास की सरकारी जमीन पर चरने गई थी, लेकिन रात तक नहीं लौटी। अगले दिन सुबह तलाश करने पर ऊंटनी भाम्बोलाई और सोवनिया गांव के बीच जंगल में घायल अवस्था में मिली। पशुपालक ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह खड़ी नहीं हो सकी।