Spa Center Raid: स्पा सेंटर में चल रहा था ऐसा काम, पहुंच गई पुलिस, दिल्ली-यूपी-हरियाणी की लड़कियों सहित 5 गिरफ्तार

शिवगंज। शहर के पुराने राजमार्ग पर संचालित एक स्पा सेंटर में देह व्यापार के लिए युवतियां लाए जाने के संदेह और वहां झगड़ा-फसाद होने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन युवतियों और दो युवकों सहित पांच जनों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया।
जानकारी के अनुसार सूचना मिली कि पुराने राजमार्ग पर संचालित वाइब ड्रीम फैमिली रेस्टोरेंट एवं स्पा सेंटर में देह व्यापार के लिए बाहर से युवतियां लाई गई हैं तथा वहां किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस निरीक्षक बाबूलाल राणा मय जाब्ता मौके पर पहुंचे।
मौके पर पुलिस को तीन युवतियां और दो युवक आपस में बहसबाजी करते हुए मिले। पुलिस की ओर से पूछताछ करने पर किसी ने भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया।
इस पर पुलिस ने लक्ष्मण कुमार (36) निवासी छोटा लखमावा, थाना कैलाशनगर, राहुल कुमार (20) निवासी पावा, थाना तखतगढ़, सीमा (29) निवासी गढ़ी मेडू, थाना भजनपुरा, उत्तर-पूर्वी दिल्ली, रजनी (40) निवासी करहेड़ा, थाना मोहन नगर, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) तथा सीमा रानी (37) निवासी वार्ड नंबर 12, हिन्दू पब्लिक विद्यालय के पास, मील गेट, हिसार (हरियाणा) को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
