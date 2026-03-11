Spa Center Raid: स्पा सेंटर में चल रहा था ऐसा काम, पहुंच गई पुलिस, दिल्ली-यूपी-हरियाणी की लड़कियों सहित 5 गिरफ्तार

इस पर पुलिस ने लक्ष्मण कुमार (36) निवासी छोटा लखमावा, थाना कैलाशनगर, राहुल कुमार (20) निवासी पावा, थाना तखतगढ़, सीमा (29) निवासी गढ़ी मेडू, थाना भजनपुरा, उत्तर-पूर्वी दिल्ली, रजनी (40) निवासी करहेड़ा, थाना मोहन नगर, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) तथा सीमा रानी (37) निवासी वार्ड नंबर 12, हिन्दू पब्लिक विद्यालय के पास, मील गेट, हिसार (हरियाणा) को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।