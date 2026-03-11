11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पाली

Spa Center Raid: स्पा सेंटर में चल रहा था ऐसा काम, पहुंच गई पुलिस, दिल्ली-यूपी-हरियाणी की लड़कियों सहित 5 गिरफ्तार

Pali News: स्पा सेंटर पर देह व्यापार की आशंका और झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई की। मौके से तीन युवतियों और दो युवकों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

less than 1 minute read
Google source verification

पाली

image

Rakesh Mishra

Mar 11, 2026

Spa center, raid on spa center, Spa Center Raid, Shivganj spa centre, Rajasthan spa raid, Shivganj police action, spa centre controversy, prostitution suspicion Rajasthan, Rajasthan crime news, Shivganj viral news, police raid spa centre, Vib Dream Family Restaurant and Spa, Shivganj disturbance case, Rajasthan police arrest, spa centre fight Shivganj, crime news Rajasthan, police investigation Rajasthan, Shivganj latest news

प्रतीकात्मक तस्वीर

शिवगंज। शहर के पुराने राजमार्ग पर संचालित एक स्पा सेंटर में देह व्यापार के लिए युवतियां लाए जाने के संदेह और वहां झगड़ा-फसाद होने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन युवतियों और दो युवकों सहित पांच जनों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया।

झगड़े की सूचना

जानकारी के अनुसार सूचना मिली कि पुराने राजमार्ग पर संचालित वाइब ड्रीम फैमिली रेस्टोरेंट एवं स्पा सेंटर में देह व्यापार के लिए बाहर से युवतियां लाई गई हैं तथा वहां किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस निरीक्षक बाबूलाल राणा मय जाब्ता मौके पर पहुंचे।

नहीं मिला संतोषजनक जवाब

मौके पर पुलिस को तीन युवतियां और दो युवक आपस में बहसबाजी करते हुए मिले। पुलिस की ओर से पूछताछ करने पर किसी ने भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया।

इस पर पुलिस ने लक्ष्मण कुमार (36) निवासी छोटा लखमावा, थाना कैलाशनगर, राहुल कुमार (20) निवासी पावा, थाना तखतगढ़, सीमा (29) निवासी गढ़ी मेडू, थाना भजनपुरा, उत्तर-पूर्वी दिल्ली, रजनी (40) निवासी करहेड़ा, थाना मोहन नगर, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) तथा सीमा रानी (37) निवासी वार्ड नंबर 12, हिन्दू पब्लिक विद्यालय के पास, मील गेट, हिसार (हरियाणा) को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

ये भी पढ़ें

Jodhpur: पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह के घर में बवाल, मां ने बेटे मानवेंद्र को घर में घुसने से रोका, बोलीं- थै अठैऊं जाओ
जोधपुर
Jaswant Singh, Manvendra Singh, Sheetal Kanwar, Jodhpur, family dispute, second marriage, controversy, viral video, social media, house entry, mother-son conflict, Rajasthan politics, reception, relatives, family tension, Manvendra Singh Second Marriage

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Mar 2026 04:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / Spa Center Raid: स्पा सेंटर में चल रहा था ऐसा काम, पहुंच गई पुलिस, दिल्ली-यूपी-हरियाणी की लड़कियों सहित 5 गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

पाली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: राजस्थान के 8309 श्रमिकों के आश्रितों को कब मिलेंगे 94 करोड़ रुपए, सामने आई बड़ी जानकारी

Labour Department Rajasthan, Rajasthan Labour Department Scheme, Labour Welfare Scheme Rajasthan, Worker Death Compensation, Labour Death Benefit Scheme, Labour Department FDR Issue, Rajasthan Labour Welfare Fund, Worker Family Financial Assistance, Labour Scheme Rajasthan News, Worker Welfare Scheme India, Labour Department Payment Delay, Rajasthan Worker Compensation, Labour Welfare News Rajasthan, Worker Family Support Scheme, Labour Department Latest News
पाली

Rajasthan News: चलते कंटेनर में लगी भीषण आग, आठ इलेक्ट्रिक कारें जलकर खाक

पाली

Pali News: नहाने गए युवक की तालाब में डूबने से मौत, SDRF ने बरामद किया शव

Pali Death
पाली

Pali Murder: घर आने से रोकता था प्रेमिका का बच्चा, सिरफिरे आशिक ने मासूम को दी दर्दनाक मौत, जंगल में मिली लाश

Murder, Murder in Pali, Child murder, Child murder in Pali, Child murder in Rajasthan, Girlfriend's child murdered, Pali News
पाली

Rajasthan Accident: 4 बहनों की शादी में आए चचेरे भाई की हादसे में मौत, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का रिश्तेदार था युवक

Pali Road Accident, Medical College Pali Accident, Jayant Gehlot Death, Rajasthan Road Accident News, Pali District News Rajasthan, Car Accident Pali Rajasthan, Hemawas Village Pali, Wedding House Tragedy India, Rajasthan Highway Accident, BJP Leader Relative Accident, Pali Breaking News, Sad Accident Story Rajasthan, Family Wedding Turned Tragedy, Rajasthan Local News Update, Pali Crime and Accident News
पाली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.