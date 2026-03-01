Rajasthan News: चलते कंटेनर में लगी भीषण आग, आठ इलेक्ट्रिक कारें जलकर खाक

सूचना के बाद करीब एक घंटे बाद सोजत सिटी और ब्यावर से दमकल वाहन पहुंचे, तब तक कंटेनर और उसमें लदी कारें काफी जल चुकी थीं। दमकलकर्मियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ, जिसे पुलिस ने मौके पर संभालते हुए सुचारू चालू करवाया।