करौली: बेकाबू जीप पुल की रेलिंग तोड़ 30 फीट नीचे सूखी नदी में गिरी, एक की मौत, दूसरा घायल

गंभीर नदी के पुराने पुल से गुजरते समय जीप अचानक अनियंत्रित हो गई और रेलिंग को टक्कर मार तोड़ते हुए नदी के सूखे पेटे में जा गिरी। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। दोनों घायलों को तुरंत जिला अस्पताल हिण्डौन ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने अजय को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि अजय अविवाहित था और कृषि कार्य कर जीवन यापन करता था। हादसे की सूचना मिलते ही अजय के घर में कोहराम बच गया।