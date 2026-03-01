करौली: खेत में इंजेक्शन के डिब्बे से सुनाई दी रोने की आवाज, अंदर मिला नवजात, मचा हड़कंप

करौली। टोडाभीम क्षेत्र के ग्राम डोरावली में गुरुवार सुबह खेत में एक नवजात शिशु मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। खेतों में काम कर रहे मजदूरों को सुबह करीब साढ़े 10 बजे अचानक रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज की दिशा में जाकर देखा तो खेत में पड़े इंजेक्शन के डिब्बे से रोने की आवाज आ रही थी। मजदूरों ने पास जाकर देखा तो उसमें एक नवजात मिला। नवजात को देखकर मजदूरों ने तुरंत आसपास के ग्रामीणों को सूचना दी।