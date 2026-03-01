5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

करौली

करौली: खेत में इंजेक्शन के डिब्बे से सुनाई दी रोने की आवाज, अंदर मिला नवजात, मचा हड़कंप

टोडाभीम क्षेत्र के ग्राम डोरावली में गुरुवार सुबह खेत में एक नवजात शिशु मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। खेतों में काम कर रहे मजदूरों को सुबह करीब साढ़े 10 बजे अचानक रोने की आवाज सुनाई दी।

less than 1 minute read
Google source verification

करौली

image

kamlesh sharma

Mar 05, 2026

नवजात को चिकित्सालय में कराया भर्ती: फोटो पत्रिका

करौली। टोडाभीम क्षेत्र के ग्राम डोरावली में गुरुवार सुबह खेत में एक नवजात शिशु मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। खेतों में काम कर रहे मजदूरों को सुबह करीब साढ़े 10 बजे अचानक रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज की दिशा में जाकर देखा तो खेत में पड़े इंजेक्शन के डिब्बे से रोने की आवाज आ रही थी। मजदूरों ने पास जाकर देखा तो उसमें एक नवजात मिला। नवजात को देखकर मजदूरों ने तुरंत आसपास के ग्रामीणों को सूचना दी।

थोड़ी ही देर में मौके पर दर्जनों ग्रामीण एकत्रित हो गए। सूचना पर उप जिला कलक्टर अमन चौधरी के निर्देश पर तुरंत चिकित्सा टीम को मौके पर भेजा गया। नवजात को सुरक्षित रूप से खेत से निकालकर टोडाभीम के उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सा प्रभारी डॉ अमरसिंह मीणा सहित डॉक्टरों की टीम ने नवजात का स्वास्थ्य परीक्षण कर उपचार शुरू किया।

मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉ देवीसहाय मीणा ने बताया कि सुबह करीब 11 बजे उप जिला कलक्टर की सूचना पर डोरावली क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सा कर्मियों को मौके पर भेजा गया। टीम ने नवजात को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका प्राथमिक उपचार और आवश्यक जांच की गई। फिलहाल नवजात की हालत पूरी तरह सुरक्षित और सामान्य है तथा उसका उपचार जारी है।

महुवा विधायक राजेंद्र मीणा को भी मामले में फोन पर सूचना मिलते ही विधायक ने तुरंत उपखंड अधिकारी अमन चौधरी से संपर्क कर मामले की जानकारी दी और संबंधित अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश देने को कहा। पुलिस और प्रशासन मामले की जांच कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

एमजीएच के पालने में गूंजी जिंदगी की दस्तक, मिली नवजात बच्ची, नाम मिला वेदिका
भीलवाड़ा
Life echoes in the cradle of MGM, newborn baby girl found

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

05 Mar 2026 06:51 pm

Published on:

05 Mar 2026 06:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Karauli / करौली: खेत में इंजेक्शन के डिब्बे से सुनाई दी रोने की आवाज, अंदर मिला नवजात, मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

करौली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में यहां पूर्व सरपंच के घर से निकले एक साथ नौ सांप, मचा हड़कंप

करौली

करौली: होली मनाने घर आ रहे युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत, परिवार में मचा कोहराम

करौली

Rajasthan MSP Update: किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, राजस्थान के इन 8 जिलों में 1 अप्रैल से शुरू होगी सरसों-चना की MSP खरीद, जानिए रेट

Kailash Nagar Agricultural Produce Market
करौली

करौली जिले को मिले 63 नए पटवारी, कलेक्टर ने जारी किए नियुक्ति आदेश, जानें कब से शुरू होगा प्रशिक्षण

Patwari Vacancy 2025
करौली

Karauli News: 55 करोड़ की स्वीकृति के बाद भी सड़क निर्माण अधर में, हादसों को दावत दे रहे गहरे गड्ढे

karauli gangapur road construction delay
करौली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.