Pali News: नहाने गए युवक की तालाब में डूबने से मौत, SDRF ने बरामद किया शव

जानकारी के अनुसार रविवार रात करीब 9 बजे पुलिस कंट्रोल रूम पाली से मुकनपुरा गांव के तालाब में एक युवक के डूबने की सूचना एसडीआरएफ राजस्थान कंट्रोल रूम जयपुर को मिली। इस पर एसडीआरएफ कमाण्डेंट राजेन्द्र सिंह सिसोदिया के निर्देशानुसार आपदा राहत एवं बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ एफ कम्पनी जोधपुर की रेस्क्यू टीम को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया।