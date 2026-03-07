UPSC Success Story: राजस्थान के गांवों से निकले अफसर, यूपीएससी में लहराया परचम, पढ़िए इनके संघर्षों की कहानी

यूपीएससी परीक्षा 2025 का परिणाम जारी हुआ है। इसमें पाली जिले के मुंडारा निवासी होम्योपैथी चिकित्सक गरिमा परमार पुत्री प्रकाश परमार ने अपने चौथे प्रयास में 326वीं रैंक के साथ सफलता प्राप्त की है। ग्रामीण परिवेश में पली-बढ़ी डॉ. गरिमा ने होम्योपैथी कोर्स किया। उनके पिता प्रकाश परमार पंजाब नेशनल बैंक में सेवारत रहे। जीवन में कड़े संघर्षों के बावजूद स्वास्थ्य विभाग के निदेशक बड़े पिता सुशील परमार और परिवारजनों को आदर्श मानते हुए डॉ. गरिमा ने अपने चौथे प्रयास में यह सफलता प्राप्त की है।