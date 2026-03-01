5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

Rajasthan: मेले में तलवार लेकर पीछे पड़ा युवक, भागने लगे पुलिसकर्मी, मासूम पर किया हमला, मच गई अफरा-तफरी

झाड़ोल के मगवास गांव में तीज मेले के दौरान एक युवक ने तलवार से हमला कर दिया, जिससे 5 वर्षीय बालक गंभीर रूप से घायल हो गया।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Rakesh Mishra

Mar 05, 2026

Jhadol Teej fair attack, sword attack in Magwas village, 5 year old boy injured, Rajasthan village fair violence, sword attack at local mela, child injured in fair incident, police action after fair attack, Jhadol police investigation, unauthorized fair permission issue, Udaipur hospital referral case, village fair chaos Rajasthan, Teej festival incident Rajasthan, sword, Rajasthan, gram panchayat Magwas news

हमले में घायल मासूम। फोटो- पत्रिका

झाड़ोल। क्षेत्र की ग्राम पंचायत मगवास में तीज पर्व पर आयोजित दो दिवसीय मेले में गुरुवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवक ने तलवार लहराते हुए हमला कर दिया। इस हमले में एक 5 वर्षीय मासूम बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद पूरे मेले में दहशत का माहौल बन गया और पुलिस प्रशासन ने शाम करीब 5:30 बजे मेला बंद करवा दिया।

जानकारी के अनुसार कमलनाथ रोड पर कपड़े के व्यापारी शंकरलाल पटेल अपने 5 वर्षीय पुत्र कार्तिक को मेला दिखाने के लिए साथ लाए थे। मेला घूमने के बाद दोनों अपनी दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान मेले में गश्त कर रहे पुलिसकर्मियों ने झुंड बनाकर घूम रहे एक युवक को मास्क हटाने के लिए कहा। इस बात पर युवक अचानक भड़क गया और हाथ में तलवार लेकर पुलिसकर्मियों के पीछे दौड़ पड़ा।

पुलिसकर्मी भी जान बचाकर भागे

युवक का आक्रामक रूप देखकर पुलिसकर्मी जान बचाने के लिए पास ही स्थित शंकरलाल पटेल की दुकान में घुस गए। इसी दौरान आरोपी युवक भी तलवार लेकर दुकान में घुस गया और अंदर मौजूद लोगों पर हमला कर दिया। हमले के दौरान तलवार की चपेट में आकर दुकान में बैठे 5 वर्षीय मासूम कार्तिक गंभीर रूप से घायल हो गया।

लोगों में मचा हड़कंप

घटना के बाद मेले में मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। परिजन और स्थानीय लोग तुरंत घायल बालक को उप जिला अस्पताल झाड़ोल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया। बच्चे की हालत गंभीर होने के कारण उसे उपचार के लिए महाराणा भूपाल चिकित्सालय रेफर कर दिया गया।

घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए शाम करीब 5:30 बजे मेला बंद करवा दिया। झाड़ोल थाना अधिकारी फेलीराम मीणा ने बताया कि मेला आयोजकों ने पुलिस प्रशासन से आयोजन की पूर्व अनुमति नहीं ली थी। मामले की जांच की जा रही है और हमलावर युवक की तलाश जारी है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: बैंक से 5.80 लाख लेकर निकला शख्स, घर पहुंचा तो 10,500 रुपए कम निकले, पीड़ित ने थाने में दी शिकायत
झालावाड़
Jhalawar Bank Case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Mar 2026 09:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Rajasthan: मेले में तलवार लेकर पीछे पड़ा युवक, भागने लगे पुलिसकर्मी, मासूम पर किया हमला, मच गई अफरा-तफरी

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Udaipur Road News: उदयपुर को इसी महीने मिलेंगी करोड़ों रुपए की चमचमाती सड़कें, विधानसभा में दिया कुमारी ने किया बड़ा वादा

Diya Kumari, Vallabhnagar, Udaipur, Rajasthan road development, Vallabhnagar road projects, Rajasthan Assembly proceedings, Public Works Department Rajasthan, 65 crore road approval, Rajasthan budget 2026-27, NH-48 Dabok to Tank road, non patchable roads Rajasthan, road renovation scheme, infrastructure update Rajasthan, MLA Udaylal Dangi, state budget road announcement
उदयपुर

नाम ‘स्मार्ट मीटर’, लगने में ‘कछुआ चाल’

कम्पनी को जितने मीटर की जरूरत है, उतने मीटर का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। कम्पनी हर दिन जितने मीटर का उत्पादन कर रही है, उतनी खपत तो राजस्थान में ही है, जबकि कम्पनी ने 9 राज्यों में मीटर प्रोजेक्ट का ठेका ले रखा है।
उदयपुर

मौसम ने तेजी से बदला रंग… पिछले साल से 20 दिन पहले गर्मी

अगले 2 दिन पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद 3—4 डिग्री की गिरावट आएगी।
उदयपुर

Rajasthan : बंदूकों और तोपों से गूंजा मेनार, खनकीं तलवारें, आधी रात को दहाड़े मेवाड़ी रणबांकुरे

उदयपुर

राजस्थान का ‘उदयपुर मॉडल’ अब इन 5 शहरों की बदलेगा तस्वीर, CM भजनलाल शर्मा की बड़ी घोषणा के बाद बजट भी जारी

Udaipur Smart City Model to Transform 5 Rajasthan Cities Budget Allocated CM Bhajanlal Sharma Announcement
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.