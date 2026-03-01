Rajasthan: मेले में तलवार लेकर पीछे पड़ा युवक, भागने लगे पुलिसकर्मी, मासूम पर किया हमला, मच गई अफरा-तफरी

जानकारी के अनुसार कमलनाथ रोड पर कपड़े के व्यापारी शंकरलाल पटेल अपने 5 वर्षीय पुत्र कार्तिक को मेला दिखाने के लिए साथ लाए थे। मेला घूमने के बाद दोनों अपनी दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान मेले में गश्त कर रहे पुलिसकर्मियों ने झुंड बनाकर घूम रहे एक युवक को मास्क हटाने के लिए कहा। इस बात पर युवक अचानक भड़क गया और हाथ में तलवार लेकर पुलिसकर्मियों के पीछे दौड़ पड़ा।