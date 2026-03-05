5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

Rajasthan : बंदूकों और तोपों से गूंजा मेनार, खनकीं तलवारें, आधी रात को दहाड़े मेवाड़ी रणबांकुरे

मेनार कस्बे में बुधवार की रात दिवाली से कम रंगत नहीं थी रोशनी की जगमग और आतिशबाजी तो थी ही जोश और रोमांच के पल भी थे। तलवारें टन टन करती टकरा रही थी और तोप- बंदूकें आग उगल रही थी।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

kamlesh sharma

Mar 05, 2026

मेनार में बारुद की होली: फोटो पत्रिका

उदयपुर। मेनार कस्बे में बुधवार की रात दिवाली से कम रंगत नहीं थी रोशनी की जगमग और आतिशबाजी तो थी ही जोश और रोमांच के पल भी थे। तलवारें टन टन करती टकरा रही थी और तोप- बंदूकें आग उगल रही थी। लाल कसूमल पाग के साथ पारंपरिक मेवाड़ी पोशाक में किशोर और युवाओं के साथ बड़े बुजुर्ग भी थेर रम रहे थे। मौका था मेनार जमरा बीज के पारंपरिक आयोजन का, जब दर्शक कभी हैरत में पड़े तो कभी रोमांच से भर उठे। मुगल टुकड़ी पर विजय के प्रतीक इस जश्न में रणबांकुरे (रणजीत) ढोल की थाप पर गेरिए घेर-घेर घूमते नाचे।

खनकीं तलवारें

कभी खंडे टकराए तो कभी टन्न-टन्न की आवाज करती तलवारें खनकीं। जब-तब हवाई फायर के साथ बंदूकों और सलामी की तोपों ने आग उगली। आधी रात बाद तक यही नजारे चलते रहे। बन्दूकों से हवाई फायर और तोपों से गोले दागे गए। शौर्य पर्व जमराबीज पर जबरी गेर में शामिल होने और साक्षी बनने हजारों लोग आधी रात में मेनार पहुंचे, जो भोर तक डटे रहे । गांव का मुख्य चौराया ओंकारेश्वर चौक सतरंगी रोशनी से सजाया गया ।

ओंकारेश्वर चौराहे पर दिनभर रणबांकुरे रंजीत ढ़ोल बजते रहे। शाही लाल जाजम बिछी जिस पर अम्लकुस्लमल की रस्म के साथ रात्रि को जनसमूह कमर तलवार, हाथों में बंदूक और मशाल लिए चबूतरे पर पहुंचा। कार्यक्रम में मेनारिया समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज पानेरी, वल्लभनगर विधायक उदय लाल डांगी, एसआरएम के हिम्मत सिंह झाला सहित बड़ी संख्या में लोग मेनार पहुंचे।

5 रास्ते-5 दल, बंदूकें दागते एक साथ पहुंचे मुख्य चौराहा

रात करीब 10 बजे पांच मशालची गांव के पांचों मुख्य मार्गों पर तैनात हुए। आधा घंटे बाद पांचों समूह ठाकुरजी मंदिर ओंकारेश्वर चबूतरे के यहां पहुंचे और एक साथ एक समय पर हवाई फायर और आतिशबाजी करते निकले। मुख्य चौक पर इतने पटाखे छूटे कि आग के बड़े गोले से दिखने लगे। बंदूकें गरजीं और शमशीरें भी चमचमाईं। महिलाएं सिर पर कलश धारण किए वीर रस के गीत गाती चल रही थी।

मुख्य चौक में आतिशबाजी के बाद 5 दलों के सदस्यों ने हवाई फायर किए। गुलाल बरसने के साथ रंजीत ढोल ओंकारेश्वर जब उतारे गए तो उनकी थाप पर पांच दल जमरा घाटी की ओर बढ़े, जहां थम्भ चौक स्थित होली की आग को ठंडा करने के साथ शहीदों को अर्घ्य दी गई।

जमरा घाटी पर कतारबद्ध जनसमूह के बीच मेनार और मेनारिया समाज के इतिहास का वाचन किया गया। पुनः ढोल के साथ यह सभी ओंकारेश्वर चबूतरा आए और तलवारे लिए घेरे में गोल गोल नाचते हुए गेर नृत्य शुरू किया। इस बीच आग के गोलों और दोनों हाथों में तलवारों से कारनामों ने भी रोमांचित किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

05 Mar 2026 02:10 pm

Published on:

05 Mar 2026 02:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Rajasthan : बंदूकों और तोपों से गूंजा मेनार, खनकीं तलवारें, आधी रात को दहाड़े मेवाड़ी रणबांकुरे

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान का ‘उदयपुर मॉडल’ अब इन 5 शहरों की बदलेगा तस्वीर, CM भजनलाल शर्मा की बड़ी घोषणा के बाद बजट भी जारी

Udaipur Smart City Model to Transform 5 Rajasthan Cities Budget Allocated CM Bhajanlal Sharma Announcement
उदयपुर

Rape: शारीरिक संबंध बनाए फिर मारपीट कर तोड़ा दांत, गर्दन पर रख दिया था चाकू, सुनसान जगह छोड़कर भागे

Rajasthan Crime girl who went to fetch water in Salumbhar was raped
उदयपुर

राजस्थान में BJP नेत्री वायरल वीडियो कांड से जुड़ी बड़ी खबर, मामले से जुड़े लोगों की मुश्किलें बढ़ी

Rajasthan BJP Leader Leaked Video Scandal
उदयपुर

Rajasthan Crime: किशोर के सीने में चाकू घोंप कर हत्या, साथी की हालत गंभीर, होली खेलकर लौट रहे थे घर

Udaipur Murder
उदयपुर

Udaipur Crime : ऑटो चालक की गुंडागर्दी से इलाके में तनाव, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, घटना का फुटेज आया सामने

Udaipur Crime
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.