Rajasthan : बंदूकों और तोपों से गूंजा मेनार, खनकीं तलवारें, आधी रात को दहाड़े मेवाड़ी रणबांकुरे

उदयपुर। मेनार कस्बे में बुधवार की रात दिवाली से कम रंगत नहीं थी रोशनी की जगमग और आतिशबाजी तो थी ही जोश और रोमांच के पल भी थे। तलवारें टन टन करती टकरा रही थी और तोप- बंदूकें आग उगल रही थी। लाल कसूमल पाग के साथ पारंपरिक मेवाड़ी पोशाक में किशोर और युवाओं के साथ बड़े बुजुर्ग भी थेर रम रहे थे। मौका था मेनार जमरा बीज के पारंपरिक आयोजन का, जब दर्शक कभी हैरत में पड़े तो कभी रोमांच से भर उठे। मुगल टुकड़ी पर विजय के प्रतीक इस जश्न में रणबांकुरे (रणजीत) ढोल की थाप पर गेरिए घेर-घेर घूमते नाचे।