मौसम ने तेजी से बदला रंग… पिछले साल से 20 दिन पहले गर्मी

उदयपुर. होली के साथ ही मौसम ने तेजी से रंग बदल रहा है। पारे की धार तेज हो चुकी है। ऐसे में दोपहर का पारा सामान्य से 4 डिग्री ऊपर बना हुआ है। ऐसे में अब मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। उदयपुर में जितना तापमान बढ़ चुका है, उतना पिछले साल 24 मार्च के आसपास था। यानी पिछले साल से 20 दिन पहले गर्मी तेवर दिखाने लगी है।