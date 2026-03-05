5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

मौसम ने तेजी से बदला रंग… पिछले साल से 20 दिन पहले गर्मी

दोपहर सामान्य से 4 डिग्री ऊपर, धूप का असर सुबह-शाम तक बढ़ा, रात की ठंडक सिमटी उदयपुर. होली के साथ ही मौसम ने तेजी से रंग बदल रहा है। पारे की धार तेज हो चुकी है। ऐसे में दोपहर का पारा सामान्य से 4 डिग्री ऊपर बना हुआ है। ऐसे में अब मौसम का मिजाज [&hellip;]

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Mukesh Gaur

Mar 05, 2026

अगले 2 दिन पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद 3—4 डिग्री की गिरावट आएगी।

Sunny background, blue sky with white clouds and sun

दोपहर सामान्य से 4 डिग्री ऊपर, धूप का असर सुबह-शाम तक बढ़ा, रात की ठंडक सिमटी

उदयपुर. होली के साथ ही मौसम ने तेजी से रंग बदल रहा है। पारे की धार तेज हो चुकी है। ऐसे में दोपहर का पारा सामान्य से 4 डिग्री ऊपर बना हुआ है। ऐसे में अब मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। उदयपुर में जितना तापमान बढ़ चुका है, उतना पिछले साल 24 मार्च के आसपास था। यानी पिछले साल से 20 दिन पहले गर्मी तेवर दिखाने लगी है।

उदयपुर में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी तेज हो गई और आने वाले दिनों में इसके और तीखे होने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिन का तापमान इस समय औसत से 4 डिग्री अधिक चल रहा है, जबकि रात का तापमान भी सामान्य से 1.8 डिग्री ज्यादा बना हुआ है। तापमान में यह बढ़ोतरी मार्च की शुरुआत में ही गर्मी के तेवर दिखाने लगी है।

तापमान 35 डिग्री पार

शहर में बुधवार को अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री और न्यूनतम 15.4 डिग्री दर्ज किया गया। इससे पहले मंगलवार को अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री और न्यूनतम 15.6 डिग्री रहा था। यानी 24 घंटे में दिन के पारे में करीब 1.3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि रात का तापमान लगभग स्थिर रहा।

पिछले सालों में यह रही स्थिति

दिनांक : अधिकतम : न्यूनतम

03 मार्च 2025 : 31.1 : 11.7

03 मार्च 2024 : 26.5 : 18.2

03 मार्च 2023 : 22.7 : 18.6

03 मार्च 2022 : 30.5 : 12.4

सुबह-शाम भी बढ़ा गर्मी का असर

पहले जहां सुबह और शाम को हल्की ठंडक महसूस होती थी, अब धूप का असर सुबह 9 बजे के बाद से ही तेज होने लगा है और शाम ढलने तक गर्माहट बनी रहती है। दिन की गर्मी का दायरा बढ़कर सुबह-शाम तक पहुंच गया है। वहीं, रात की ठंडक सिमटकर देर रात और तड़के कुछ घंटों तक ही सीमित रह गई है।

लोगों की दिनचर्या पर असर

तेज धूप के कारण दोपहर के समय बाजारों और सड़कों पर आवाजाही कुछ कम दिखाई देने लगी है। होली की छुट्टियों के बीच भी खरीदारी को लेकर निकले लोगों पर मौसम का असर साफ दिखाई दिया। लोग धूप से बचकर निकलते दिखे, जिसमें महिलाओं की तादाद सर्वाधिक थी, जो तीखी धूप से बच रही थी।

विभाग का पूर्वानुमान

- मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक फिलहाल आसमान साफ रहेगा और तापमान में बढ़ोतरी जारी रहने के आसार बन रहे है।

- एक सप्ताह मौसम शुष्क रहेगा, न्यूनतम-अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है।

- अगले 2 दिन पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद 3—4 डिग्री की गिरावट आएगी।

- अगले 4 दिन उत्तर-पश्चिम के मैदानी भागों में तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होगी। फिर बड़ा बदलाव नहीं होगा।

- गुरुवार तक उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में दिन के समय तेज हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में तापमान सीमित रहेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Mar 2026 05:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / मौसम ने तेजी से बदला रंग… पिछले साल से 20 दिन पहले गर्मी

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan : बंदूकों और तोपों से गूंजा मेनार, खनकीं तलवारें, आधी रात को दहाड़े मेवाड़ी रणबांकुरे

उदयपुर

राजस्थान का ‘उदयपुर मॉडल’ अब इन 5 शहरों की बदलेगा तस्वीर, CM भजनलाल शर्मा की बड़ी घोषणा के बाद बजट भी जारी

Udaipur Smart City Model to Transform 5 Rajasthan Cities Budget Allocated CM Bhajanlal Sharma Announcement
उदयपुर

Rape: शारीरिक संबंध बनाए फिर मारपीट कर तोड़ा दांत, गर्दन पर रख दिया था चाकू, सुनसान जगह छोड़कर भागे

Rajasthan Crime girl who went to fetch water in Salumbhar was raped
उदयपुर

राजस्थान में BJP नेत्री वायरल वीडियो कांड से जुड़ी बड़ी खबर, मामले से जुड़े लोगों की मुश्किलें बढ़ी

Rajasthan BJP Leader Leaked Video Scandal
उदयपुर

Rajasthan Crime: किशोर के सीने में चाकू घोंप कर हत्या, साथी की हालत गंभीर, होली खेलकर लौट रहे थे घर

Udaipur Murder
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.