Udaipur Road News: उदयपुर को इसी महीने मिलेंगी करोड़ों रुपए की चमचमाती सड़कें, विधानसभा में दिया कुमारी ने किया बड़ा वादा

इससे पहले सदस्य डांगी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र वल्लभनगर में 86 सड़कें क्षतिग्रस्त एवं नॉन पेचेबल थीं, जिनमें से 43 कार्यों की स्वीकृति जारी की जा चुकी हैं। स्वीकृत कार्यों में से 17 कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं 11 कार्य प्रगतिरत हैं। सात कार्यों के लिए निविदा स्वीकृति पत्र जारी किये जा चुके हैं। शेष आठ कार्यों की निविदाएं पांच मार्च को प्राप्त की जायेंगी। उन्होंने इसका विवरण सदन के पटल पर रखा।