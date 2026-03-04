Pali News: होली के पर्व पर युवक की मौत से परिवार में पसरा मातम

औद्योगिक थाने के एएसआई मदनसिंह राजपुरोहित ने बताया कि शहर के पुराना हाउसिंग बोर्ड निवासी दीक्षित (23) पुत्र रामलाल नायक ने बुधवार सुबह लाखोटिया रंगमंच के पास तालाब में छलांग लगा दी। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोर पिन्टू मामा और मोहम्मद सिराज की सहायता से कड़ी मशक्कत के बाद युवक का शव तालाब से बाहर निकलवाया।