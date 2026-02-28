Road Bridge Projects: सीएम भजनलाल शर्मा ने दिया बड़ा तोहफा, 94 करोड़ से बदलेगी पाली-ब्यावर की सूरत, बनेंगी इतनी सड़कें और पुल

सीएम की ओर से सिंदरू, तखतगढ़, बाणियावास और हेमावास बांध के जीर्णोद्धार के लिए 8 करोड़ रुपए दिए गए हैं। रियासत काल में 100 साल से अधिक समय पहले बने हेमावास बांध का जीर्णोद्धार होने पर इससे बरसात के दौरान होने वाला पानी का रिसाव बंद हो सकता है। इसके साथ ही बांध को पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। इसके अलावा सुमेरपुर में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआई एक्ट) न्यायालय खोला जाएगा।