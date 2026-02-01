25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पाली

Road Accident: सड़क किनारे खड़े लोगों पर कहर बनकर टूटा पिकअप, 3 को कुचला, 2 की दर्दनाक मौत

Accident In Pali: पाली जिले के जैतारण में बुधवार को फौजी चौराहे पर भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।

2 min read
Google source verification

पाली

image

Rakesh Mishra

Feb 25, 2026

pickup, pickup accident, pickup accident in pali, road accident in pali, two killed in pali, pali accident news, पिकअप, पिकअप एक्सीडेंट, पिकअप एक्सीडेंट इन पाली, रोड एक्सीडेंट इन पाली, पाली में दो की मौत, पाली एक्सीडेंट न्यूज

मृतक चोलाराम गहलोत और मुतलिप बेग उर्फ ताज मोहम्मद। फाइल फोटो- पत्रिका

पाली। जैतारण में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25ए स्थित फौजी चौराहे पर दर्दनाक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद पूरे शहर में शोक की लहर छा गई। पुलिस ने जैतारण निवासी रामस्वरूप भाटी की रिपोर्ट पर पिकअप चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

अफरा-तफरी मची

थानाप्रभारी धोलाराम परिहार ने बताया कि पिकअप वाहन जोधपुर से फल भरकर अजमेर की ओर जा रहा था। जैतारण फौजी चौराहे के पास अचानक अनियंत्रित होने से उसने एक एक्टिवा और दो बाइकों को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। दुपहिया वाहन भी पिकअप की चपेट में आने से चकनाचूर हो गए। मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

रिपोर्ट में बताया गया कि जैतारण निवासी चोलाराम गहलोत पुत्र गोपाराम माली, मुतलिप बेग उर्फ ताज मोहम्मद पुत्र मेंहदूखा (उम्र 40 वर्ष) और कृष्ण गोपाल सोनी पुत्र राजेन्द्र सोनी (उम्र 25 वर्ष) तीनों फौजी चौराहे पर साइड में अपने दुपहिया वाहन के साथ खड़े थे। तभी जोधपुर की तरफ से तेज रफ्तार से आ रहे पिकअप चालक ने तीनों को चपेट में ले लिया।

यह वीडियो भी देखें

तीनों घायलों को जैतारण के राजकीय उपजिला चिकित्सालय लाया गया, जहां से गंभीर हालत में तीनों को जोधपुर रेफर किया गया। इलाज के दौरान चोलाराम गहलोत और मुतलिप बेग उर्फ ताज मोहम्मद की मौत हो गई। कृष्ण गोपाल सोनी का जोधपुर में उपचार जारी है और उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हेड कांस्टेबल राजेन्द्रसिंह ने दोनों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। इधर, घटनास्थल पर क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारू करवाया गया।

शहरवासियों ने की फ्लाइओवर बनाने की मांग

इधर, शहरवासियों ने बताया कि शहर के फौजी चौराहे पर आए दिन हादसे बढ़ते जा रहे हैं और कई लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं। शहर में राजमार्ग के पास सर्विस रोड भी नहीं है। शहरवासियों ने फौजी चौराहे पर फ्लाइओवर के साथ सर्विस रोड बनाने की मांग की है।

ये भी पढ़ें

मुलजिम पकड़ा, पुलिस ने खुशी मनाई, वाहवाही लूटी… बरी हुआ तो ठगा समाज : बीकानेर आईजी
बीकानेर
IG Omprakash, Bikaner Range IG, Bikaner Police, Bikaner News, Rajasthan News, आईजी ओमप्रकाश, बीकानेर रेंज आईजी, बीकानेर पुलिस, बीकानेर न्यूज, राजस्थान न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

accident

accident death

big accident in Rajasthan

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Feb 2026 09:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / Road Accident: सड़क किनारे खड़े लोगों पर कहर बनकर टूटा पिकअप, 3 को कुचला, 2 की दर्दनाक मौत

बड़ी खबरें

View All

पाली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

हैवानियत! बच्चा चोर के शक में बुजुर्ग महिला को पीट-पीटकर किया लहूलुहान, बेटी रोती रही

पाली

पाली समाचार: सेई टनल की टक-टक चाल, जवाई बांध को भरने की उम्मीदों पर फिरता नजर आ रहा पानी

Sei Dam Tunnel Project expansion delay
पाली

Rajasthan Cattle Farmers : राजस्थान के पशुपालकों की बदलेगी तकदीर, अब दूध से बढ़ेगा जबरदस्त मुनाफा, सरकार करने जा रही ये काम

Rajasthan Cattle farmers earn many times profit from milk Bhajanlal government will provide special training
पाली

Silent Heart Attack: दोस्त की दुकान की सीढ़ियां उतरते ही थम गईं सांसें, ढाई साल पहले हुई थी शादी, मासूम बेटा अनाथ

Pali Silent Heart Attack 32 year old dies of heart attack while climbing down stairs at friend shop
पाली

Pali News: एम्बुलेंस हादसे में बेटे की मौत के बाद मां ने भी तोड़ा दम, परिवार में शोक की लहर

pali ambulance accident
पाली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.