Road Accident: सड़क किनारे खड़े लोगों पर कहर बनकर टूटा पिकअप, 3 को कुचला, 2 की दर्दनाक मौत

तीनों घायलों को जैतारण के राजकीय उपजिला चिकित्सालय लाया गया, जहां से गंभीर हालत में तीनों को जोधपुर रेफर किया गया। इलाज के दौरान चोलाराम गहलोत और मुतलिप बेग उर्फ ताज मोहम्मद की मौत हो गई। कृष्ण गोपाल सोनी का जोधपुर में उपचार जारी है और उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हेड कांस्टेबल राजेन्द्रसिंह ने दोनों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। इधर, घटनास्थल पर क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारू करवाया गया।