पाली समाचार: सेई टनल की टक-टक चाल, जवाई बांध को भरने की उम्मीदों पर फिरता नजर आ रहा पानी

Sei Dam Tunnel Project: पश्चिमी राजस्थान की जीवनरेखा माने जाने वाले जवाई बांध को भरने की उम्मीदों पर फिर से पानी फिरता नजर आ रहा है। सेई बांध की टनल को गहरा करने का काम कछुआ चाल से चल रहा है, जिससे इस साल भी काम पूरा होने पर सस्पेंस बना हुआ है। हैरानी की बात यह है कि टनल का काम जनवरी में ही शुरू होना था, लेकिन फरवरी बीतने को है और ठेकेदार ने अभी तक काम की सुध नहीं ली है।